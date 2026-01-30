Evo što njemački mediji pišu o Hrvatskoj, i oni se čude: 'Žestoki ispad'

Uoči večerašnjeg polufinala Europskog rukometnog prvenstva između Hrvatske i Njemačke, njemački mediji upozoravaju kako se radi o utakmici u kojoj papir, forma i prethodni rezultati ne znače mnogo. Prenose izjavu izbornika Alfreda Gislasona koji je dao komplimente našoj reprezentaciji:

"To što smo ih pobijedili u pripremnim utakmicama ne znači apsolutno ništa. Polufinale je potpuno drugačija utakmica."

U njemačkim dosta su prostora dobile kritike hrvatskog izbornika Dagura Sigurdssona na račun organizacije turnira i koje su izazvale veliko zanimanje, ali i čuđenje. "Sigurdssonov žestoki ispad uoči velike utakmice protiv Njemačke", navodi Bild.

Njemački mediji posebnu pozornost posvećuju mentalnoj snazi hrvatske reprezentacije, ističući da je riječ o momčadi koja se kroz turnir probijala bez puno pompe, ali s velikom stabilnošću. U analizama se navodi kako Hrvatska "nema što izgubiti", što je čini iznimno neugodnim protivnikom.

Njemački igrači svjesni su i povijesti međusobnih susreta na velikim natjecanjima, gdje je Hrvatska često bila kobna za njihove ambicije. Hrvatska se nikada ne smije otpisati, pišu njemački mediji te napominju da im kauboji baš i ne odgovaraju.

"Hrvatska je često zadavala probleme Njemačkoj na velikim natjecanjima, najnovije na Olimpijskim igrama 2024. Na putu do srebrne medalje, Njemačka je izgubila utakmicu u grupnoj fazi 26:31. Međutim, neposredno prije ovog Europskog prvenstva, momčad predvođena kapetanom Johannesom Gollom osigurala je dvije važne pobjede: u posljednje dvije pripremne utakmice za Europsko prvenstvo njemačka je reprezentacija slavila", navodi Die Welt.