Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 60
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAJAVILI POLUFINALE

Evo što njemački mediji pišu o Hrvatskoj, i oni se čude: 'Žestoki ispad'

Malmo: Hrvatski rukometaši slave pobjedu u zagrljajima i poljupcima svojih najmilijih
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
30.01.2026.
u 09:43

U njemačkim dosta su prostora dobile kritike hrvatskog izbornika Dagura Sigurdssona na račun organizacije turnira i koje su izazvale veliko zanimanje. "Sigurdssonov žestoki ispad uoči velike utakmice protiv Njemačke", navodi Bild.

Uoči večerašnjeg polufinala Europskog rukometnog prvenstva između Hrvatske i Njemačke, njemački mediji upozoravaju kako se radi o utakmici u kojoj papir, forma i prethodni rezultati ne znače mnogo. Prenose izjavu izbornika Alfreda Gislasona koji je dao komplimente našoj reprezentaciji:

"To što smo ih pobijedili u pripremnim utakmicama ne znači apsolutno ništa. Polufinale je potpuno drugačija utakmica."

U njemačkim dosta su prostora dobile kritike hrvatskog izbornika Dagura Sigurdssona na račun organizacije turnira i koje su izazvale veliko zanimanje, ali i čuđenje. "Sigurdssonov žestoki ispad uoči velike utakmice protiv Njemačke", navodi Bild.

Njemački mediji posebnu pozornost posvećuju mentalnoj snazi hrvatske reprezentacije, ističući da je riječ o momčadi koja se kroz turnir probijala bez puno pompe, ali s velikom stabilnošću. U analizama se navodi kako Hrvatska "nema što izgubiti", što je čini iznimno neugodnim protivnikom.

Njemački igrači svjesni su i povijesti međusobnih susreta na velikim natjecanjima, gdje je Hrvatska često bila kobna za njihove ambicije. Hrvatska se nikada ne smije otpisati, pišu njemački mediji te napominju da im kauboji baš i ne odgovaraju.

"Hrvatska je često zadavala probleme Njemačkoj na velikim natjecanjima, najnovije na Olimpijskim igrama 2024. Na putu do srebrne medalje, Njemačka je izgubila utakmicu u grupnoj fazi 26:31. Međutim, neposredno prije ovog Europskog prvenstva, momčad predvođena kapetanom Johannesom Gollom osigurala je dvije važne pobjede: u posljednje dvije pripremne utakmice za Europsko prvenstvo njemačka je reprezentacija slavila", navodi Die Welt.
Ključne riječi
njemačka rukometna reprezentacija Hrvatska rukometna reprezentacija

Komentara 3

Pogledaj Sve
ŠS
Štap sa glavom
10:10 30.01.2026.

Kada se kaže istina onda je to žestoki ispad.

GO
Goldstadt
10:15 30.01.2026.

Grenland trumpu

Avatar Platonix
Platonix
10:09 30.01.2026.

Odgovara mu mediteranska klima. Od hladnog sjevernjaka postade temperamentni južnjak. Svaka čast onome tko ga je doveo. Pod našim stručnjacima postali smo kanta za napucavanje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!