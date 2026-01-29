UŽIVO OD 21 Čekamo sastave: Evo što se sve mora poklopiti da Dinamo ispadne iz Europske lige

Otkriven uzrok nesreće

Jezivi detalji pogibije navijača PAOK-a! Vozač je pokušavao ispraviti volan, evo zašto nije mogao

Otkriveni su novi jezivi detalji tragedije u kojoj su poginula sedmorica navijača PAOK-a. Podsjetimo, kombi s deset navijača grčkog kluba PAOK sudjelovao je u srijedu u prometnoj nesreći u Rumunjskoj. Sedam je navijača poginulo u nesreći, a trojica su ozlijeđena, od kojih je jedan i dalje kritično.