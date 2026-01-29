Naši Portali
MIDTJLLAND - DINAMO

UŽIVO OD 21 Čekamo sastave: Evo što se sve mora poklopiti da Dinamo ispadne iz Europske lige

Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige
Igor Kralj/PIXSELL
29.01.2026. u 19:14
Tekstualni prijenos utakmice Midtyjlland - Dinamo možete pratiti od 21 sat na portalu Večernjeg lista
-
Osmo kolo Europske lige, Midtyjlland - Dinamo, 21:00, MCH Arena, Herning
SUDAC

Utakmicu će voditi Elsin Mačiljev iz Azerbejdžana

LJESTVICA

Evo kakvo je trenutačno stanje na tablici Europske lige:

NAJAVA

Nogometaši Dinama svoj će put u ligaškom djelu Europske lige zaključiti u Herningu kod danskog Midtjllanda. Riječ je o vrlo opasnoj momčadi, pogotovo iz prekida iz kojih su ove sezone u Europskoj ligi postigli već devet pogodaka. Danci su siguran putnik u sljedeću fazu natjecanja budući da su trenutačno četvrti na ljestvici sa 16 bodova i gol-razlikom 16:8.

Također će gotovo sigurno ući direktno u osminu finala kao jedna od osam najboljih momčadi jer bi ih za ispadanje iz tog kruga u posljednjem kolu bodovno trebalo preskočiti čak pet momčadi. 

Dinamo je s druge strane gotovo sigurno u playoffu jer plave također samo ludi scenarij može izbaciti iz Europske lige. Prvi korak je da Dinamo večeras izgubi od Midtyjllanda. Lilleu i Brannu dovoljan je bod da u tom slučaju preskoče plave budući da imaju bolju gol-razliku. Young Boysima treba pobjeda protiv Stuttgarta, osim u slučaju da Dinamo izgubi s četiri i više razlike, tada bi im dovoljan bio i bod.

Celtic i Ludogorec pak moraju kod kuće slaviti protiv Utrechta, odnosno Nice i tek bi tada Dinamo pao na 25. mejsto.

Za trenera Marija Kovačevića otegnuta je okolnost što u ovoj utakmici neće moći računati na Ivana Filipovića koji se prometnuo u prvog vratara pa će na golu krenuti Ivan Nevistić.

Dobar ulazak u drugi dio sezone i dvije uvjerljive pobjede protiv FCSB-a i Osijeka zasigurno su momčad napunile samopouzdanjem te ovu utakmicu dočekuju u odličnom okruženju. Igrači i Kovačević zasigurno u glavi imaju i da kako bi izborili daljnji tijek natjecanja danas samo ne smiju izgubiti iako, prema najavama nakon utakmice protiv Steaue, i danas planiraju ići po sva tri boda.

