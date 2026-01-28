Naši Portali
SAMO LOVA...

Vrti se suludi novac: Evo koliko je potrošeno na transfere igrača u 2025. godini

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
28.01.2026.
u 17:05

Klubovi diljem svijeta ostvarili su rekordnih 24.558 međunarodnih transfera u muškom nogometu u 2025. godini, s ukupnom potrošnjom od 13,08 milijardi dolara, objavila je FIFA u svom Globalnom izvješću o transferima objavljenom u srijedu

To je za sedam posto više u odnosu na 2024. godinu i označava najveći ikad zabilježeni broj međunarodnih muških transfera. FIFA je objavila da je u 2025. godini na svim razinama igre - muškom i ženskom profesionalnom nogometu, kao i amaterskom nogometu -ostvareno rekordnih 86.158 međunarodnih transfera igrača.

Među najskupljim transferima godine bio je prelazak njemačkog veznjaka Floriana Wirtza iz bundesligaškog kluba Bayer Leverkusen u prvaka Premier lige Liverpool. Liverpool je potpisao ugovor s 22-godišnjim Nijemcem vrijedan 100 milijuna funti (137,77 milijuna dolara) uz do 16 milijuna funti potencijalnih bonusa.

Među pet najvećih međunarodnih transfera našli su se i Hugo Ekitike (iz Eintrachta u Liverpool), Jhon Duran (iz Aston Ville u Al-Nassr), Benjamin Sesko (iz RB Leipziga u Manchester United) i Nick Woltemade (iz Stuttgarta u Newcastle).

Ženski nogomet zabilježio je još jednu godinu značajnog rasta, s 2.440 međunarodnih transfera ostvarenih u 2025. godini, što je porast od više od šest posto u odnosu na prethodnu godinu. Ukupna potrošnja na transfere dosegla je rekordnih 28,6 milijuna dolara, što je više od 80 posto više nego u 2024. godini.

Jedan od istaknutih transfera bio je dovođenje meksičke krilne igračice Lizbeth Ovalle iz kluba Tigres iz Lige MX Femenila u Orlando Pride za rekordnih 1,5 milijuna dolara u ženskoj konkurenciji.

FIFA je zabilježila 59.162 amaterska igračica koje su prešle u klubove u inozemstvu u 2025. godini, što je novi rekord i porast od 9,4 posto u odnosu na prethodnu godinu.
Ključne riječi
nogomet transferi

