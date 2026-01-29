Naši Portali
IDE U DOIGRAVANJE

Dinamo preživio u Europi zahvaljujući drugim rezultatima i izborio doigravanje: Evo koliko će zato zaraditi

Herning: Susret Midtjyllanda i Dinama u 8. kolu Europske lige
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
29.01.2026.
u 23:10

Unatoč ovom porazu, Dinamo je izborio nastavak natjecanja ponajviše zahvaljujući porazima Branna i Young Boysa

Nogometaši Dinama poraženi su u danskom Herningu s 2:0 od domaćeg Midtjyllanda u posljednjem kolu ligaškog dijela Europske lige. Strijelci za domaću momčad bili su Cho u 49. minuti i Jensen u 75. 

Unatoč ovom porazu, Dinamo je izborio nastavak natjecanja ponajviše zahvaljujući porazima Branna i Young Boysa. Plavi su tako zauzeli 23. mjesto u ligaškom dijelu, a prve 24 momčadi idu dalje. Osam najboljih ide direktno u osminu finala, a sutra će se održati ždrijeb za momčadi plasirane od devetog do 24. mjesta koje će međusobno razigravati za mjesto u osmini finala.

Hrvati poludjeli zbog skandaloznog poteza EHF-a: Ovako nešto nisu mogli zamisliti niti u ludilu!

Neovisno o rezultatu tog dvomeča, svaka momčad koja se našla u doigravanje dobit će 260 tisuća eura iz nagradnog fonda Europske lige. Taj se iznos pridodaje onom od  13.2 milijuna eura koje je Dinamo prethodno uprihodio od Europe. Zarada plavih tako ove sezone iznosi nešto manje od 13 i pol milijuna eura.

Dodajmo kako će momčadi koje izbore osminu finala dobiti dodatnih milijun i pol eura, tako da će Dinamo imati priliku dodatno pdoebljati svoju zaradu.
Dinamo Europska liga zarada

