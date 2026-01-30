Pogledajte što su slomljeni rukometaši radili nakon teškog poraza: Jedan detalj posebno je zabolio

Hrvatska rukometna reprezentacija bila je blizu povratka protiv Njemačke, došli su na samo dva pogotka zaostatka, ali je sjajni Andreas Wolff zaključao svoja vrata i uništio nam snove o zlatu. Naši su se reprezentativci nakon poraza međusobno tješili i grlili, a koliko im je teško pao poraz najbolje možete vidjeti prema fotografijama koje se nalaze u galeriji članka.

30.01.2026., Jyske Bank Boxen Herning, Herning, Danska - EHF Europsko prvenstvo 2026., polufinale, Hrvatska - Njemacka. Leon Susnja i Luka Lovre Klarica Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Najbolji hrvatski strijelac u polufinalu bio je Tin Lučin sa šest pogodaka, a po pet su postigli Luka Lovre Klarica i Ivan Martinović. Dominik Kuzmanović je imao sedam obrana, a Matej Mandić je obranio jedan sedmerac. Treća utakmica u četiri dana došla je na naplatu.

Nijemci su odigrali utakmicu u kojoj nijednom nisu bili s igračem manje, što nije uobičajeno kad su u pitanju utakmice u završnici velikih natjecanja. I Hrvatska je imala samo jedno isključenje, što ukazuje na nedostatak intenziteta u obrani. I nekoliko izgubljenih lopti previše ukazuje na samo na fizički već i na psihički umor Sigurdssonovih izabranika.

Dodajmo kako ovo nije kraj za Hrvatsku na europskom prvenstvu. Hrvatska igra još utakmicu za treće mjesto protiv gubitnika iz dvoboja Danske i Islanda te još i dalje ima velike šanse za osvojiti novu medalju.