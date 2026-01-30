Naši Portali
UTUČENI SU

Pogledajte što su slomljeni rukometaši radili nakon teškog poraza: Jedan detalj posebno je zabolio

Herning: Hrvatska izgubila od Njemačke, očekuje utakmicu za brončanu medalju
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Stjepan Meleš
30.01.2026.
u 21:46

Najbolji hrvatski strijelac u polufinalu bio je Tin Lučin sa šest pogodaka, a po pet su postigli Luka Lovre Klarica i Ivan Martinović. Dominik Kuzmanović je imao sedam obrana, a Matej Mandić je obranio jedan sedmerac. Treća utakmica u četiri dana došla je na naplatu

Hrvatska rukometna reprezentacija bila je blizu povratka protiv Njemačke, došli su na samo dva pogotka zaostatka, ali je sjajni Andreas Wolff zaključao svoja vrata i uništio nam snove o zlatu. Naši su se reprezentativci nakon poraza međusobno tješili i grlili, a koliko im je teško pao poraz najbolje možete vidjeti prema fotografijama koje se nalaze u galeriji članka.

Herning: Hrvatska izgubila od Njemačke, očekuje utakmicu za brončanu medalju
30.01.2026., Jyske Bank Boxen Herning, Herning, Danska - EHF Europsko prvenstvo 2026., polufinale, Hrvatska - Njemacka. Leon Susnja i Luka Lovre Klarica Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Najbolji hrvatski strijelac u polufinalu bio je Tin Lučin sa šest pogodaka, a po pet su postigli Luka Lovre Klarica i Ivan Martinović. Dominik Kuzmanović je imao sedam obrana, a Matej Mandić je obranio jedan sedmerac. Treća utakmica u četiri dana došla je na naplatu.

Nijemci su odigrali utakmicu u kojoj nijednom nisu bili s igračem manje, što nije uobičajeno kad su u pitanju utakmice u završnici velikih natjecanja. I Hrvatska je imala samo jedno isključenje, što ukazuje na nedostatak intenziteta u obrani. I nekoliko izgubljenih lopti previše ukazuje na samo na fizički već i na psihički umor Sigurdssonovih izabranika. 

Dodajmo kako ovo nije kraj za Hrvatsku na europskom prvenstvu. Hrvatska igra još utakmicu za treće mjesto protiv gubitnika iz dvoboja Danske i Islanda te još i dalje ima velike šanse za osvojiti novu medalju. 

Evo što njemački mediji pišu o Hrvatskoj, i oni se čude: 'Žestoki ispad'
Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026. rukomet

Herning: Hrvatska izgubila od Njemačke, očekuje utakmicu za brončanu medalju
7
DOTUKAO NAS

Nevjerojatno što je rekao Nijemac nakon što je izludio Hrvatsku i uništio nam nadu za zlato

Nijemci su do preokreta došli kad je njemački vratar Andreas Woff počeo 'skidati zicere' hrvatskim rukometašima. Promašaje s crte Verona Načinovića i Leona Šušnje te Martinovića s devet metara, njemačka reprezentacija je iskoristila za seriju 3-0 i vodstvo 15-13. Golovima Klarice i Načinovića Hrvatska je izjednačila, ali su Semper i Koester do kraja poluvremena odveli Nijemce do +2 (17-15)

