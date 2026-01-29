Bili su suigrači u vatrenima, a sada su u europskoj eliti. Tamo je Hrvata više nego Nijemaca!

Dvojica uglednih hrvatskih trenera, Ivan Leko s Club Bruggeom i Niko Kovač s Borussijom Dortmund, plasirala su se u eliminacijsku fazu Lige prvakla; Club Brugge zauzeo je 19., a Borussia 17. poziciju.

Taj doseg - plasman među 24 najbolje momčadi Europe – nedvojbeno je legitimacija izvrsnosti hrvatske trenerske struke, na kojoj bi nam neke ugledne nogometne nacije mogle pozavidjeti.

Naime, među 24 trenera koja će nastupiti u eliminacijskoj fazi Lige prvaka najbrojniji su Španjolci, s čak petoricom predstavnika (Arteta - Arsenal, Guardiola - Man. City, Arbeloa - Real Madrid, Luis Enrique - PSG i Mendilibar - Olympiacos), dok su po dvojica Danci (Frank - Tottenham, Hjulmand - Bayer), Belgijci (Kompany - Bayern, Pocognoli - Monaco), Portugalci (Borges - Sporting, Mourinho - Benfica), Englezi (Rosenior - Chelsea, Howe - Newcastle), Talijani (Spalletti - Juventus, Palladino - Atalanta) i naravno – Hrvati, Leko i Kovač. U tom odabranom društvu tek je jedan trener Nijemac (Flick - Barca), Nizozemac (Slot - Liverpool), Rumunj (Contra - Inter), Azerbajdžanac (Gurbanov - Qarabag), Norvežanin (Knutsen - Bodo), Turčin (Okan - Galatasaray) i Argentinac (Simeone - Atletico).

Dodajmo tome da je u stožeru Barcelone Flickov pomoćnik Toni Tapalović, u Kovačevu su stožeru njegov brat Robert i Filip Tapalović, dok Vincentu Kompanyju u Bayernu asistira austrijski Hrvat Rene Marić. Ivan Leko u svom trenerskom timu nema nijednog sunarodnjaka.

Ivan Leko ima 13, Niko Kovač 83, Robert Kovač 84, a Filip Tapalović 3 nastupa za hrvatsku reprezentaciju.

Ždrijeb nokaut-faze play-offa održat će se 30. siječnja, a ovo su mogući parovi:

Monaco ili Qarabag - PSG ili Newcastle

Club Brugge ili Galatasaray - Juventus ili Atletico

Bodo ili Benfica - Real Madrid ili Inter

Borussia ili Olympiacos - Atalanta ili Bayer

Qarabag ili Monaco - Newcastle ili PSG

Galatasaray ili Club Brugge - Atletico ili Juventus

Benfica ili Bodo - Inter ili Real Madrid

Olympiacos ili Borussia - Bayer ili Atalanta.

Utakmice će se igrati 17./18. i 24./25. veljače.