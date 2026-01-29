Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LIGA PRVAKA

Bili su suigrači u vatrenima, a sada su u europskoj eliti. Tamo je Hrvata više nego Nijemaca!

ARHIVA - Hrvatski nogometaši pobjedom nad Švedskom 1:0 plasirali se na SP 2006.
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
29.01.2026.
u 16:00

Plasman Leke i Kovača među 24 najbolje momčadi Europe nedvojbeno je legitimacija izvrsnosti hrvatske trenerske struke, na kojoj bi nam neke ugledne nogometne nacije mogle pozavidjeti

Dvojica uglednih hrvatskih trenera, Ivan Leko s Club Bruggeom i Niko Kovač s Borussijom Dortmund, plasirala su se u eliminacijsku fazu Lige prvakla; Club Brugge zauzeo je 19., a Borussia 17. poziciju.

Taj doseg - plasman među 24 najbolje momčadi Europe – nedvojbeno je legitimacija izvrsnosti hrvatske trenerske struke, na kojoj bi nam neke ugledne nogometne nacije mogle pozavidjeti.

Naime, među 24 trenera koja će nastupiti u eliminacijskoj fazi Lige prvaka najbrojniji su Španjolci, s čak petoricom predstavnika (Arteta - Arsenal, Guardiola - Man. City, Arbeloa - Real Madrid, Luis Enrique - PSG i Mendilibar - Olympiacos), dok su po dvojica Danci (Frank - Tottenham, Hjulmand - Bayer), Belgijci (Kompany - Bayern, Pocognoli - Monaco), Portugalci (Borges - Sporting, Mourinho - Benfica), Englezi (Rosenior - Chelsea, Howe - Newcastle), Talijani (Spalletti - Juventus, Palladino - Atalanta) i naravno – Hrvati, Leko i Kovač. U tom odabranom društvu tek je jedan trener Nijemac (Flick - Barca), Nizozemac (Slot - Liverpool), Rumunj (Contra - Inter), Azerbajdžanac (Gurbanov - Qarabag), Norvežanin (Knutsen - Bodo), Turčin (Okan - Galatasaray) i Argentinac (Simeone - Atletico).

Dodajmo tome da je u stožeru Barcelone Flickov pomoćnik Toni Tapalović, u Kovačevu su stožeru njegov brat Robert i Filip Tapalović, dok Vincentu Kompanyju u Bayernu asistira austrijski Hrvat Rene Marić. Ivan Leko u svom trenerskom timu nema nijednog sunarodnjaka.

Ivan Leko ima 13, Niko Kovač 83, Robert Kovač 84, a Filip Tapalović 3 nastupa za hrvatsku reprezentaciju. 

Ždrijeb nokaut-faze play-offa održat će se 30. siječnja, a ovo su mogući parovi:

Monaco ili Qarabag - PSG ili Newcastle

Club Brugge ili Galatasaray - Juventus ili Atletico

Bodo ili Benfica - Real Madrid ili Inter

Borussia ili Olympiacos - Atalanta ili Bayer

Qarabag ili Monaco - Newcastle ili PSG

Galatasaray ili Club Brugge - Atletico ili Juventus

Benfica ili Bodo - Inter ili Real Madrid

Olympiacos ili Borussia - Bayer ili Atalanta.

Utakmice će se igrati 17./18. i 24./25. veljače. 
Ključne riječi
Liga prvaka Kovač leko

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!