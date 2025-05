Miljenik zagrebačke publike: Došao sam pobijediti, a onda se najesti janjetine, ovdje je odlična

U potpuno drugom terminu, uvijek je do sada bio u rujnu, sutra na Zagrebačkim fontanama (18.30 sati) počinje trodnevni zagrebački miting – Memorijal Borisa Hanžekovića. Prvi su na rasporedu, kraj Zagrebačkih fontana, kuglači, na Memorijalu Ivana Ivančića. Ovo je 12. izdanje, a dosad smo imali tek dva pobjednika. Amerikanac Ryan Crouser pobijedio je šest, a Novozelanđanin Tom Walsh pet puta. Nažalost, trostruki olimpijski pobjednik i svjetski rekorder Crouser bio je prisiljen otkazati dolazak u Zagreb zbog ozljede. Na Fontanama će bacati svjetski doprvak i europski prvak Leonardo Fabbri, čovjek čiji osobni rekord iznosi 22,98 metara. U Zagrebu je i Payton Otterdahl, četvrti s lanjskih Olimpijskih igara, potom osvajač srebra na ovogodišnjem Svjetskom dvoranskom prvenstvu Roger Steen...

– Nadam se da je četvrtak dan kada ćemo prvi put ove sezone vidjeti hitac preko 22 metra. Uvijek se sjajno osjećam u Zagrebu i zahvalan sam što me pozivate da dođem već 11 godina. Forma se tempira za kasniji dio sezone, pa ćemo vidjeti. Pet pobjeda u deset nastupa nije loše! Želio bih se izjednačiti s Crouserom, to je uvijek vrijedan rezultat. Lani sam na Olimpijskim igrama imao problem s ozljedom, to me unazadilo. Oporavljao sam se tri mjeseca, probao sam u dvorani, bio sam zadovoljan i sada sam na 100 posto, u jako dobrom trenutku forme. Nisam prestao razmišljati o 23 metra, to mi je cilj, ali ima još posla do tada – rekao je Walsh.

Skakačice u vis ove će godine prvi puta u povijesti mitinga nastupiti na Zagrebačkim fontanama, dan nakon kuglaša.

– Ovo je moj drugi nastup na Hanžekovićevu memorijalu, lani skok u dalj, sada skok u vis, možda do kraja napravim i jedan sedmoboj na mitingu. Tu sam kao kod kuće, doći će mnogi prijatelji, obitelj i bit će velika podrška. Za nastup u Zagrebu uvijek odaberem ono što mi najviše u tom trenutku odgovara. Glavne su pripreme uvijek za sedmoboj. Nadam se skoku preko 190 cm. Planiram ove godine Zlatnu ligu, višeboj u Francuskoj, Europsko juniorsko prvenstvu u Finskoj na kojem ciljam zlato, pa seniorsko Svjetsko prvenstvu u Tokiju – rekla je Jana Koščak, koja ima preskočenih 1,92 m u visu.

U povodu 75. izdanja Memorijala Borisa Hanžekovića danas je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici svečano otvorena izložba "Neizbrisiv trag u svjetskoj atletici – Boris Hanžeković memorijal". Ulaz je besplatan, a izložbu se može pogledati do 23. svibnja. U predvorju Nacionalne sveučilišne knjižnice posjetitelji će moći razgledati snimke i fotografije najupečatljivijih trenutaka Memorijala: utrke Milke Babović, legendarni skok Blanke Vlašić preko 208 cm, pobjedu Usaina Bolta, prvi sprint ispod deset sekundi u Zagrebu, hitac Sandre Elkasević preko 70 metara...