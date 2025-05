Hoće li igrati u borbi za naslov? Livaja je prijavljen zbog srednjeg prsta, prijeti mu visoka kazna

Marko Livaja prijavljen je zbog nesportskog poteza na utakmici Hajduka i Rijeke (2:1) odigrane proteklog vikenda. Iako se taj detalj nije vidio u izravnom TV-prijenosu niti su ga službene osobe uvrstile u izvještaj utakmice, naknadnom snimkom iz medija i s društvenih mreža vidjelo se da je kapetan Hajduka pokazao srednji prst riječkoj navijačkoj skupini Armadi prilikom izlaska s terena.

Bilo je to u 72. minuti utakmice, Livaja je prošetao do klupe za pričuve, a kad je stigao do jugozapadnog dijela stadiona podigao je srednji prst u zrak kao odgovor na uvrede koje je prema njemu usmjeravala skupina gostujućih navijača.

Delegat utakmice Darko Kolesarić dao je dopunsko izvješće o tom slučaju pa će sada disciplinski sudac HNL-a Alan Klakočer protiv njega moći pokrenuti postupak. Zna se da će Livaja moći nastupiti u zadnjem kolu protiv Šibenika jer odluka o visini kazne neće moći biti donesena do nedjelje.

Klakočer najprije mora Livaju pozvati na očitovanje o svemu, čuti i njegovu stranu priče. On u očitovanju može reći da srednji prst uopće nije bio namijenjen Armadi, može reći da je to, naprimjer, način interne zezancije s nekim od fotoreportera koji su također bili tamo. Odluka disciplinskog suca doći će najranije početkom idućeg tjedna, kad će Livaja, Hajduk i kompletan HNL već biti na ljetnom raspustu.

Livaja se na kaznu ima pravo i žaliti, jednom kada ona bude donesena. No, ako se utvrdi krivnja, Livaja bi uz novčanu kaznu mogao pauzirati i do pet utakmica, po članku 51. Disciplinskog pravilnika HNS-a.