Slovenac nominiran za najboljeg sportaša godine, Hrvata nema među nominiranima

Objavljene su nominacije za prestižnu Laureus nagradu, takozvane sportske Oscare za prošlu godinu i to u osam različitih kategorija, a svečano proglašenje održat će se 21. travnja u Madridu.

Prva svečanost "Laureus World Sports Awards" održana je 25. svibnja 2000. u Monte Carlu, na kojoj je južnoafrički predsjednik Nelson Mandela održao glavni govor.

Nagrade dodjeljuje Zaklada Laureus Sport for Good, globalna organizacija uključena u više od 150 dobrotvornih projekata, a nagrade se smatraju vrlo prestižnim i često se nazivaju sportskim ekvivalentom "Oscara".

Hrvatski tenisač Goran Ivanišević je 2002. dobio nagradu za povratnika godine, a najbolja hrvatska skijašica Janica Kostelić je 2006. bila najbolja sportašica.

"Ove godine održat će se 25. jubilarna dodjela nagrada. Odat će počast prošlosti, slaviti sadašnjost i nadahnuti budućnost," naveli su organizatori nakon što su objavljene nominacije.

Za nagradu za najboljeg sportaša godine nominirani su slovenski biciklist Tadej Pogačar, španjolski tenisač Carlos Alcaraz, talijanski tenisač Jannik Sinner, švedski atletičar Armand Duplantis, španjolski motociklist Marc Marquez i francuski nogometaš Ousmane Dembele.

U nogometu, Ousmane Dembélé predvodio je Paris Saint-Germain do naslova u Ligi prvaka, osvojio Zlatnu loptu kao najbolji strijelac sezone i s klubom podigao nevjerojatnih šest trofeja u 2025. godini. Mondo Duplantis, prošlogodišnji pobjednik, u neporaženoj 2025. postavio je četiri nova svjetska rekorda, dok je Slovenac Tadej Pogačar s četiri etapne pobjede osigurao svoj treći naslov na Tour de Franceu.

Rivalstvo Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera u tenisu sada se preselilo i u borbu za nagradu za sportaša godine. Alcaraz je završio godinu kao svjetski broj jedan nakon pobjeda na US Openu i Roland Garrosu, dok ga je Sinner nadmašio na Wimbledonu.

Marc Márquez osvojio je sedmi naslov svjetskog prvaka u MotoGP-u s jedanaest pobjeda, prekinuvši šestogodišnje čekanje na novu titulu. Ove godine među kandidatima nema hrvatskih predstavnika. Luka Modrić bio je nominiran prije sedam godina, ali nagrada je tada otišla Novaku Đokoviću.

Na Laureusu se bira i sportašica godine. Aitana Bonmatí postala je prva žena koja je osvojila tri Zlatne lopte, a dobitnica nagrade iz 2024. ponovno je nominirana za sportašicu godine. U konkurenciji su i dvije američke atletske zvijezde: Melissa Jefferson-Wooden, druga žena u povijesti s trostrukom krunom (100 m, 200 m, 4x100 m) na Svjetskom prvenstvu, i Sydney McLaughlin-Levrone, koja je srušila rekord prvenstva na 400 metara.

Faith Kipyegon treći je put zaredom nominirana nakon rekordnog četvrtog zlata na 1500 metara na Svjetskom prvenstvu. Plivačica Katie Ledecky stigla je do nevjerojatne brojke od 30 medalja sa svjetskih prvenstava, dok je tenisačica Aryna Sabalenka obranila prvo mjesto na ljestvici osvajanjem US Opena.

U kategoriji najbolje ekipe godine konkuriraju PSG, engleska ženska nogometna reprezentacija, Formula 1 momčad McLarena, indijska ženska kriket reprezentacija, europski golferski Ryder Cup tim te Oklahoma City Thunder iz košarkaške NBA lige.

Dijelit će se i nagrade za povratnika godine, za otkriće godine, najboljeg sportaša s invaliditetom, za ekstremne sportove, te nagrada za humanitarni rad.