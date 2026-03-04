Atletičarke nakon krađe na državnom prvenstvu dočekale pravdu, isplatit će im odštetu

Tri atletičarke koje su organizatori greškom skrenuli s rute, dok su vodile u polumaratonu na državnom prvenstvu SAD, dobit će novčanu naknadnu, objavili su organizatori.

Jess McClain bila je na putu do pobjede na američkom prvenstvu u polumaratonu, međutim pogreškom organizatora skrenuta je s glavne staze zajedno s najbližim suparnicama Emmom Grace Hurley i Ednah Kurgata.

Organizatori događaja u Atlanti rekli su da je policija zadužena za označavanje rute morala odgovoriti na hitan poziv, što je dovelo do zbrke zbog vodećeg vozila. Na koncu su sve tri atletičarke morala trčati dodatnih 400 metara kako bi se vratile na pravu stazu.

Greška organizatora je koštala sve tri žene, McClain je na koncu bila deveta, Hurley je zauzela 12. poziciju, dok je Kurgat na koncu bila na 13. mjestu.

Atlanta Track Club je objavio kako će McClain dobiti novčanu nagradu kao da je osvojila prvo mjesto, dok će Hurley i Kurgat podijeliti ukupan iznos namijenjen za drugo i treće mjesto.

"Odgovorni smo za integritet natjecanja. Žao nam je što su Jess McClain, Emma Grace Hurley i Ednah Kurgat pogođene ovim incidentom i što su ostale bez rezultata," objavio je klub.