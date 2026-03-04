Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRAVNA POBJEDA

Atletičarke nakon krađe na državnom prvenstvu dočekale pravdu, isplatit će im odštetu

Screenshot Instagram
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
04.03.2026.
u 16:00

Greška organizatora je koštala sve tri žene, McClain je na koncu bila deveta, Hurley je zauzela 12. poziciju, dok je Kurgat na koncu bila na 13. mjestu

Tri atletičarke koje su organizatori greškom skrenuli s rute, dok su vodile u polumaratonu na državnom prvenstvu SAD, dobit će novčanu naknadnu, objavili su organizatori.

Jess McClain bila je na putu do pobjede na američkom prvenstvu u polumaratonu, međutim pogreškom organizatora skrenuta je s glavne staze zajedno s najbližim suparnicama Emmom Grace Hurley i Ednah Kurgata.

Organizatori događaja u Atlanti rekli su da je policija zadužena za označavanje rute morala odgovoriti na hitan poziv, što je dovelo do zbrke zbog vodećeg vozila. Na koncu su sve tri atletičarke morala trčati dodatnih 400 metara kako bi se vratile na pravu stazu.

Greška organizatora je koštala sve tri žene, McClain je na koncu bila deveta, Hurley je zauzela 12. poziciju, dok je Kurgat na koncu bila na 13. mjestu.

Atlanta Track Club je objavio kako će McClain dobiti novčanu nagradu kao da je osvojila prvo mjesto, dok će Hurley i Kurgat podijeliti ukupan iznos namijenjen za drugo i treće mjesto.

"Odgovorni smo za integritet natjecanja. Žao nam je što su Jess McClain, Emma Grace Hurley i Ednah Kurgat pogođene ovim incidentom i što su ostale bez rezultata," objavio je klub.
Ključne riječi
Atletika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!