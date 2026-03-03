Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 115
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Rat se dramatično širi Bliskim istokom, Izraelci udaraju po Libanonu, Trump prijeti: 'Spremni smo za VELIKU POBJEDU'
Trump šokirao svijet svojim ratnim planom: Otkrio da ga je jedan detalj kod Iranaca iznenadio
Dio Hrvata izvukli busom iz Izraela preko Egipta
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U VARAŽDINU

Premijer Plenković opet se sastao s izbornikom Dalićem: Pogledajte kojim povodom i što su radili

Instagram screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
03.03.2026.
u 12:15

Na fotografiji objavljenoj na službenom Instagram profilu restorana, premijer Plenković i izbornik Dalić slikali su s nasmiješeni, okruženi velikom zbirkom nogometnih memorabilija koje krase unutrašnjost objekta

Poznati restoran The Family u Varaždinu, inače u vlasništvu izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića, pohvalio se na društvenim mrežama posjetom jednog posebnog gosta. U jedinstvenoj atmosferi, koja spaja gastronomiju i povijest hrvatskog nogometa, ponovno je uživao hrvatski premijer Andrej Plenković, što je zabilježeno prigodnom fotografijom na društvenim mrežama. 

Na fotografiji objavljenoj na službenom Instagram profilu restorana, premijer Plenković i izbornik Dalić slikali su s nasmiješeni, okruženi velikom zbirkom nogometnih memorabilija koje krase unutrašnjost objekta. U pozadini se vide vitrine ispunjene dresovima reprezentativaca i nezaboravnim medaljama sa svjetskih prvenstava. Uz fotografiju, iz restorana su uputili i poruku zahvale našem premijeru.

- Velika nam je čast i zadovoljstvo što nas je jučer ponovno posjetio premijer Andrej Plenković. Povratak dragih gostiju za nas je najveće priznanje, a posebno kada nam se vraća netko tko prepoznaje trud, kvalitetu i obiteljsku atmosferu koju njegujemo u restoranu The Family. Zahvalni smo na ukazanom povjerenju i veselimo se novim susretima, druženjima i lijepim trenucima za našim stolom - piše u objavi. 

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Zlatko Dalić Andrej Plenković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!