Premijer Plenković opet se sastao s izbornikom Dalićem: Pogledajte kojim povodom i što su radili

Poznati restoran The Family u Varaždinu, inače u vlasništvu izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića, pohvalio se na društvenim mrežama posjetom jednog posebnog gosta. U jedinstvenoj atmosferi, koja spaja gastronomiju i povijest hrvatskog nogometa, ponovno je uživao hrvatski premijer Andrej Plenković, što je zabilježeno prigodnom fotografijom na društvenim mrežama.

Na fotografiji objavljenoj na službenom Instagram profilu restorana, premijer Plenković i izbornik Dalić slikali su s nasmiješeni, okruženi velikom zbirkom nogometnih memorabilija koje krase unutrašnjost objekta. U pozadini se vide vitrine ispunjene dresovima reprezentativaca i nezaboravnim medaljama sa svjetskih prvenstava. Uz fotografiju, iz restorana su uputili i poruku zahvale našem premijeru.

- Velika nam je čast i zadovoljstvo što nas je jučer ponovno posjetio premijer Andrej Plenković. Povratak dragih gostiju za nas je najveće priznanje, a posebno kada nam se vraća netko tko prepoznaje trud, kvalitetu i obiteljsku atmosferu koju njegujemo u restoranu The Family. Zahvalni smo na ukazanom povjerenju i veselimo se novim susretima, druženjima i lijepim trenucima za našim stolom - piše u objavi.