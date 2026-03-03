Zrinka Ljutić i Samuel Kolega prvaci Hrvatske u slalomu

Zrinka Ljutić je s 15 stotinki prednosti pobijedila u FIS NC utrci ispred Leone Popović koja je vodila nakon prve vožnje. Treće mjesto na utrci osvojila je Bjeloruskinja Maria Škanova. Ostale hrvatske predstavnice, Pia Vučinić, Zoe Dragičević, Dora Ljutić, Lucija Vukušić, Ira Dovgan i Franka Rožman, nisu završile prvu vožnju.

Do naslova pobjednika FIS NC utrke i prvenstva Primorsko-goranske županije te titule slalomskog prvaka Hrvatske s ukupnim vremenom 1:33.53 došao je Samuel Kolega ispred Filipa Zubčića koji je zaostao 14 stotinki. Trećeplasirani u utrci bio je Austrijanac Ralph Seidler sa 16 stotinki zaostatka.

U plasmanu za prvenstvo Hrvatske treće mjesto zauzeo je Istok Rodeš kao četvrtoplasirani iz utrke. Od ostalih hrvatskih predstavnika koji su završili utrku Tvrtko Ljutić je zauzeo 5. mjesto, Otto Orešić 11., Roko Begović 12., a Jura Vrhovski 19. mjesto. Utrku nisu završili Ziggy Vrdoljak, Hrvoje Ljutić, Tin Vučinić, Fran Balen, Šime Kovač i Karlo Filipec.