Miljenik Maksimira o stranim sucima u HNL-u: Ne znam čemu to, mislim da su naši suci jako dobri

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening na Maksimiru uoči putovanja u Kario. U egipatskoj prijestolnici igrat će turnir koji će se uklopiti u pripreme za Europsko prvenstvo u Njemačkoj. Prva utakmica na redu je ona protiv Tunisa, ove subote u 21 sat. Zatim će igrati protiv Egipta ili Novog Zelanda. Uoči putovanja su za medije govorili Luka Ivanušec i Martin Erlić.

"Ozljeda je iza mene, nema više nikakvih problema i polako se vraćam u formu. Izgubio sam dva mjeseca. Došao sam u klub i počeo se privikavati na ritam, treninge i ekipu pa se to dogodilo. Bogu hvala, to je iza mene i idemo naprijed", rekao je Ivanušec i osvrnuo se na nadolazeći turnir:

VIDEO 'Vatreni' na opuštenom turniru u Egiptu: Dalić uoči Eura želi riješiti još ove dileme.

"Iako je team building, nećemo zanemariti rezultat. Idemo odigrati što bolje da atmosfera ostane dobra kao što je sad i da puni samopouzdanja nastavimo prema Euru."

Upitan o odluci HNS-a da strani suci dijele pravdu na najvećim derbijima hrvatskog nogometna, odgovorio je: "Ljudi su donijeli takvu odluku da će stranac suditi neutralnije ili ne znam što. Ne znam koliko je potrebno jer mislim da su naši suci jako dobri, nemam neko posebno mišljenje. Suci su završili školovanje da budu suci i da mogu dobro odraditi posao. "

VEZANI ČLANCI:

Izjavu je dao Martin Erlić koji se trenutno sa Sassuolom bori za ostanak u prvom razredu talijanskog nogometa.

"Bila je ozljedica lože, ali Bogu hvala to se zaliječilo. Ove tri utakmice odigrao sam maksimalnu minutažu, vraćam se u staru formu i to me veseli Treba odraditi najbolje moguće nadolazeće utakmice pa ćemo vidjeti sve na ljeto. Želim razmišljati o reprezentaciji, a o klubu kad se vratim, da odradim maksimalno svoj posao samo da ostanemo u Serie A", rekao je i dovršio:

"Svako okupljanje reprezentacije me veseli, sretan sam što sam tu i što sam s dečkima. Idemo dvije utakmice spremiti kako treba. Druženje, zabava, ali trebamo shvatiti ozbiljno. Neki će dobiti minutažu i trebaju se dokazati. Sigurno da treba malo opuštanja u smislu treninga i druženja s ekipom, ali moramo ovo shvatiti ozbiljno."

GALERIJA Svi dresovi vatrenih: Legendarne 'kockice' preplavile su svijet, po ovome smo najpoznatiji