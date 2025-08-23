Milan poražen od autsajdera. Modrićev debi u Serie A završio šokom na San Siru

Nogometaši Cremonesea priredili su senzaciju u 1. kolu novog talijanskog prvenstva svladavši kao gosti Milan na San Siru sa 2-1. Nakon što je u prvom poluvremenu goste u prednost doveo Baschirotto (28), a na 1-1 poravnao Pavlović (45+1), u nastavku je Bonazzoli (61) sjajnim "šakricama" osigurao pobjedu momčadi koja se ove sezone vratila u društvo najboljih.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić igrao je za Milan do 74. minute. U utakmici igranoj istovremeno u Rimu je Roma svladala Bolognu s minimalnih 1-0 golom Wesleya (53). Nikola Moro ostao je na klupi Bologne.

Luka Modrić odradio je službeni debi za Milan proteklog vikenda u pobjedi 2:0 nad Barijem u 1. kolu talijanskog Kupa. Milan je pritom na svojim kanalima izdvojio jedan Modrićev trenutak s utakmice. Primio je loptu na rubu kaznenog prostora i dvaput elegantno prevario čuvara Giuseppea Sibillija, što je oduševilo navijače.