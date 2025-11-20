I treća medalja za Hrvatsku: Zagrebačka srednjoškolka Ozana prvakinja je Europe

Treću medalju i drugo zlato za Hrvatsku na juniorskom Prvenstvu Europe u švicarskom Aigleu osvojila je 16-godišnja Zagrepčanka Ozana Radić. Ova članica Taekwondo kluba Champion, u kojem su ju trenirali Tomislav Karaula a u posljednje vrijeme Dean Mesarov, postala je prvakinjom Europe u kategoriji do 52 kilograma.

Do finala, Ozana je došla pobjedama protiv Azerbajdžanke Fatime Hasanove (2:0), Francuskinje Sayine Krim (2:0) i Finkinje Inari Susiluoto (2:1).

No, raspoloženu učenicu trećeg razreda Prirodoslovne škole Vladimir Prelog nije uspjela nadjačati niti finalna suparnica Grkinja Magdalina Klakalu koju je Radić nadjačala u dvije runde (2:0).

- Još mi se nije sve sleglo. ja sam jako sretna i zahvalan svima koji su bili uz mene, svim trenerima i sparing partnerima. Pripremala sam se i sa seniorima i sav taj trud se isplatio. Rezultat je to kontinuiranog rada i dragi Bog je dao da ovo zlato osvojim. Ono što meni slijedi jest Prvenstvo Europe do 21 godinu u nadu da ću i tada dobro predstavljati Hrvatsku a i nadam se da će ova priča izrasti u nešto više i u seniorskom tekvondou - kazala je Ozana nakon što je preuzela svoje zlato.

U odsustvu njenog klupskog trenera Mesarova (inače novog izbornika seniorske reprezentacije), Ozanu je kroz turnir vodio sjajni Marjanov trener Veljko Laura, popularni Šišo, stručnjak za razvoj talenata koji je do medaljaškog postolja odveo izniman broj hrvatskih tekvondaša i tekvondašica.

Ozana je prethodno osvojila i kadetsku europsku broncu (2023. u Beogradu) a prošle godine je dijelila plasman od petog do osmog mjesta na juniorskom Svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji.

Podsjećamo da su prethodnih dana u finalu juniorskog Prvenstva Europe nastupile još dvije hrvatske tekvondašice. Petra Uglešić (44 kg) iz splitskog Marjana osvojila je zlato a Sofija Hinić iz zagrebačkog Medvedgrada na koncu je bila srebrna.

