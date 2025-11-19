'Mama je pobjegla iz Vukovara kroz kukuruz, a ja danas nosim hrvatsku zastavu sa zlatom oko vrata'

Članica splitskog tekvando kluba Marjan Petra Uglešić osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 44 kilograma na Europskom juniorskom prvenstvu u švicarskom Aigleu. Do zlatnog odličja Petra je stigla uz četiri velike pobjede i čak 173 postignuta boda u četiri borbe.

U prvom kolu je kao nositeljica bila slobodna, u osmini finala je pobijedila s dva prekida Armenku Ajvazjan sa 18-6 i 15-2 da bi u četvrtfinalu bila bolja od Britanke Laure Dunsmore, još jednom uz dva prekida zbog bodovne nadmoći 22-10 i 20-7.

Put na pohod Europe u kategoriji do 44 kilograma, nastavila je u polufinalu slavljem protiv Turkinje Azre Nas Kamis sa 15-3 i 12-0 da bi se u finalu srela sa Mađaricom Salim, protivnicom koja je nanijela Petri zadnji poraz prije tri godine. Ovog puta Uglešić je bila bolja sa 23-23, 27-23 i novim prekidom 21-9.

"Moja mama je iz Vukovara i da nije bilo rata vjerojatno bi danas moja cijela obitelj živjela u Vukovaru, zbog toga mi je ova medalja još važnija nego sve prethodne. Mama je pobjegla iz Vukovara autom kroz kukuruz, a ja danas ponosno nosim hrvatsku zastavu sa zlatom oko vrata. Inače mi je Lijepa naša na pobjedničkom postolju poseban osjećaj, ali ove godine nosi posebnu težinu jer je mogu posvetiti za sve žrtve domovinskog rata," ponosno je izjavila Petra Uglešić.

Iako je tek ulazna juniorka Uglešić je u svojoj karijeri osvojila nevjerojatnih pet svjetskih i europskih medalja, a dobitnica je nagrade Dražen Petrović za najveću mladu nadu hrvatskog sporta.

Uz Petru Uglešić na Europskom prvenstvu u Švicarskoj u Aigleu nastupit će i njena sestra Klara Uglešić, također osvajačica svjetske i europske medalje za Hrvatsku dok je najstarija sestra Marija prošle godine osvojila brončano odličje na svjetskom juniorskom prvenstvu u dalekoj Koreji.