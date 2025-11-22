Maja Srhoj treća hrvatska prvakinja Europe, Petra Uglešić MVP Prvenstva

Trećeg, i posljednjeg, dana juniorskog Prvenstva Europe u tekvondou što se održava u švicarskom Aigleu, nova dva odličja za Hrvatsku osvojile su članice splitskog Marjana. Maja Srhoj postala je prvakinja Europe u težinskoj skupini do 68 kg dok je Klara Uglešić osvojila brončanu medalju u kategoriji do 59 kilograma.

Klara je donijela drugu medalju za deveteročlanu obitelj Uglešić jer je dva dana prije na istom natjecanju njena sestra Petra postala prvakinjom Starog kontinenta. Ukupno je to deseto odličje sa svjetskih i europskih prvenstava za deveteročlanu obitelj Uglešić i to u izvedbi tri sestre - Petre, Klare i Marije.

Klara Uglešić je do polufinala upisala tri pobjede od 2:0 i to protiv Ukrajinke Katerine Bohatirove, Švicarske Elene Stevanović i Čehinje Anne Spinarove. Klara je u polufinalu izgubila od Srpkinje Nine Zećirović je je tako osvojila broncu.

Najnovija prvakinja Maja Srhoj na najviše postolje popela se pobjeđujući, u dvije runde, Luciju Miličević (BiH), Arijanu Ivanašku (pod neutralnom zastavom) i Paige Vincent (Velika Britanija) da bi u finalu bila bolja od Srpkinje Eme Zećirović (2:1). Tako se dogodilo da i Srbija, poput Hrvatske, na postolju ima dvije sestre (Zećirović).

Hrvatska je tako nastup na ovom Prvenstvu okončala svoj nastup s tri zlata, jednim srebrom i jednom broncom što ju, bez iti jedne muške medalje (što je znakovito), čini drugom reprezentacijom u ukupnom plasmanu baš kao i onome samo u ženskoj konkurenciji.

Osim toga, Petra Uglešić proglašena je najboljom tekvondašicom ovog Prvenstva Europe.

Da ponovimo. Europsko zlato osvojile su Petra Uglešić, Ozana Radić i Maja Srhoj, srebrna je bila Sofija Hinić a broncu je osvojila Klara Uglešić.