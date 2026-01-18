Messi će igrati uz Cristiana Ronalda?! Uvjeti? Doživotni ugovor i novca koliko god želi

Prema izvješćima iz Miamija, Lionel Messi donio je 'odluku o transferu' nakon što se saznalo da bi se mogao pridružiti Cristianu Ronaldu u Saudijskoj Arabiji.

Prošle godine, Messi je bio povezivan s potencijalnim odlaskom iz Inter Miamija dok se bližio kraju ugovora, ali na kraju je odlučio potpisati produljenje do 2028. godine. Prije nego što je ikona Barcelone potpisala svoj posljednji ugovor, snažno se povezivao s potencijalnim prelaskom u Saudijsku profesionalnu ligu jer su ulagači željeli da bude u istoj ligi kao i Ronaldo.

Messi i Ronaldo napustili su Europu 2023. godine, ali krenuli su u različitim putevima. Ronaldo je postao jedan od prvih poznatih nogometaša koji je prešao u Saudijsku profesionalnu ligu, dok je Messi postao prepoznatljivo lice MLS-a. Iako je Messi igrao za Inter Miami, nije pokazao puno interesa za odlazak na Bliski istok, ali to Saudijce nije spriječilo da pokažu interes da ga angažiraju.

Ranije ovog tjedna, predsjednik saudijskog kluba Al-Ittihad Anmar Al Haili inzistirao je da bi Messi imao "doživotni ugovor" ako im se pridruži. Al Haili je rekao: „Ako Messi pristane potpisati za Al Ittihad, ponudio bih mu ugovor u kojem bi mogao zarađivati ​​koliko god želi, čak i doživotno.“

Predsjednik Al-Ittihada također je otkrio da je pokušao potpisati Messija 2023. godine. To je bilo kada je argentinski reprezentativac napustio francuski Paris Saint-Germain, a napadaču je ponuđen izvanredan ugovor od 1,4 milijarde eura

Al Haili je dodao: „Da, kontaktirao sam ga prije, kada mu je istekao ugovor s PSG-om. Ponudio sam mu 1,4 milijarde eura. Odbio je tako veliku ponudu zbog svoje obitelji unatoč tome što ih je uvjerio. Međutim, nije dvojio odbiti takvu ponudu jer je obitelj važnija od novca. Poštujem ga, a Al Ittihad će mu uvijek otvoriti vrata, može doći kad god želi. To što Messi ovdje u Saudijskoj Arabiji nosi naš dres, ekonomski mi to ništa ne znači. Slavili bismo ligu čak i prije nego što je počela jer bismo imali najboljeg igrača u povijesti nogometa.“