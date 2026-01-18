Naši Portali
BRILJIRAO JE

Ante Budimir opet je zadivio sve: 'Jako sam sretan. Toliko toga mi prolazi kroz glavu...'

La Liga - Atletico De Madrid v Club Atletico Osasuna
Acero/AlterPhotos/ABACA/ABACA
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
18.01.2026.
u 09:28

Čitatelji sportskih novina AS izabrali su Budimira za najboljeg igrača susreta u anketi održanoj na internetskoj stranici tog lista

Hrvatski reprezentativni napadač Ante Budimir u subotu navečer je bio dvostruki strijelac u pobjedi Osasune od 3-2 nad Oviedom, točno sedam godina nakon dolaska u Španjolsku, što ga je, prema vlastitom priznanju, učinilo jako sretnim.

"Da, jako sam sretan. Toliko mi stvari prolazi kroz glavu. Shvatio sam da se danas obilježava sedam godina otkako sam stigao u Španjolsku, manje-više, a moja prva utakmica bila je protiv Osasune. Prošlo je sedam godina pa je ovo poseban trenutak", izjavio je 34-godišnji napadač za televiziju DAZN nakon utakmice.

Budimir je u siječnju 2019. bio prešao iz talijanskog Crotonea u Mallorcu. S tog španjolskog otoka je u ljeto 2020. otišao u Osasunu za koju je u 201 utakmici zabio 81 gol. U subotu je zatresao mrežu Ovieda u 45. i 75. minuti, prvo za 1-1, a onda i za 2-2.

"Bila je to vrlo otvorena utakmica, s puno tempa, znali smo da je Oviedo sada solidan i da će biti teško", napomenuo je hrvatski reprezentativac.

Osasuna je došla do 3-2 u drugoj minuti sučeva dodatka pogotkom Victora Munoza.

"Pobjeda je mogla pripasti i jednima i drugima, a imali smo sreće što je pripala nama. Ovime moramo ojačati samopouzdanje. Neke stvari smo dobro radili pa tako trebamo nastaviti u budućnosti", izjavio je hrvatski golgeter.

Pohvalio je navijače na stadionu El Sadar u Pamploni.

"Uvijek sam govorio da sam jako sretan s njima. Imam njihovu bezuvjetnu podršku", naglasio je.

Čitatelji sportskih novina AS izabrali su Budimira za najboljeg igrača susreta u anketi održanoj na internetskoj stranici tog lista.

"Budi je Budi, nemam drugih riječi kojima bih ga opisao", izjavio je Osasunin trener Alessio Lisci na konferenciji za medije. "Lakoćom postiže golove. A današnje golove nije bilo lako zabiti iz udarca na prvu", dodao je.
Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Castro
Castro
09:41 18.01.2026.

Bravo Ante. Dovedite ga u Dinamo 🙏

