Moramo zamisliti nezamislivo. SAD izlazi iz NATO-a, što je s Hrvatskom?

U vrijeme dok je još bio ministar obrane Damir Krstičević pričao mi je o svom vojnom doškolovanju s Amerikancima. Prošao je War College u SAD-u i sličnu NATO-ovu školu u njemačkom Garmisch Partenkirchenu. Pitao sam ratnog generala koja ga se lekcija dojmila, a on mi je odgovorio: “Zamisli nezamislivo!” I ta je kratka parola doista jedan od najboljih prikaza praktične vojne misli. I meni se od tada urezala u pamćenje, pogotovo što je s vremenom postala tako točnom. Krstičević je jako cijenio naše partnerstvo sa SAD-om i bez obzira na tu parolu bio je zatečen kad je SAD blokirao njegov životni cilj kao ministra da iz Izraela nabavi borbenu eskadrilu rabljenih F-16 Baraka. To se dogodilo početkom 2020. i teško je to podnosio, baš zbog vjere u našeg strateškog partnera. Nakon toga uslijedile su dvije nesreće u kojima su poginula četiri pilota HRZ-a, pa je odstupio. Od 2020. do danas sve se strahovito brzo promijenilo.
Pukne li NATO, opet smo na buretu baruta. Susjedi su grabežljivci, generacije nisu prošle vojnu obuku, a brani nas nekoliko tisuća vojnika sa startnom plaćom od 1300 eura
Morate shvatiti da vas ove pussy neće niti braniti, čak ako i završe vojni rok. Hvala Bogu ima nas branitelja još živih, mi ćemo to opet riješiti improvizacijom. Mi znamo cijeniti dom, domovinu i naše sunarodnjake, bez obzira kako nas vi nazivali pogrdno. I sposobniji smo od 100.000 obučenih srba ili mađara.
NIšta nije za uvijek, ali i nitko -nije za uvijek. Protiv trenutne vlasti u Americi je krenula velika reakcija i među poznatima koji izriču stid zbog ponašanja Amerike i među građanima koji kad Ttrump izađe za govornicu toliko viču da ga se niti ne čuje a među sobom na društvenim mrežama traže nejgov opoziv, ispričavaju se Danskoj i Grenlandu....Otpor pruža i EU jer traži poštivanje međunarodnih prava i zakona. To je ujedno jedini ispravan put. Jedino čega će uvijek biti to je ljudska glupost i zlo i zbog njih se treba pripremiti na nezamislivo.
Stvara se novi svjetski poredak. Nitko. ne zna koje će konkretne oblike dobiti. Potrebno je jedinstvo hrvatskog naroda i mudra politika Vlade. Trenutno ne vidim jedinstvo i slogu, nego podjele naslijeđene iz građanskog rata za vrijeme Drugog s r