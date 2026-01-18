Moramo zamisliti nezamislivo. SAD izlazi iz NATO-a, što je s Hrvatskom?

U vrijeme dok je još bio ministar obrane Damir Krstičević pričao mi je o svom vojnom doškolovanju s Amerikancima. Prošao je War College u SAD-u i sličnu NATO-ovu školu u njemačkom Garmisch Partenkirchenu. Pitao sam ratnog generala koja ga se lekcija dojmila, a on mi je odgovorio: “Zamisli nezamislivo!” I ta je kratka parola doista jedan od najboljih prikaza praktične vojne misli. I meni se od tada urezala u pamćenje, pogotovo što je s vremenom postala tako točnom. Krstičević je jako cijenio naše partnerstvo sa SAD-om i bez obzira na tu parolu bio je zatečen kad je SAD blokirao njegov životni cilj kao ministra da iz Izraela nabavi borbenu eskadrilu rabljenih F-16 Baraka. To se dogodilo početkom 2020. i teško je to podnosio, baš zbog vjere u našeg strateškog partnera. Nakon toga uslijedile su dvije nesreće u kojima su poginula četiri pilota HRZ-a, pa je odstupio. Od 2020. do danas sve se strahovito brzo promijenilo.