Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

Moramo zamisliti nezamislivo. SAD izlazi iz NATO-a, što je s Hrvatskom?

18.01.2026. u 06:30

Pukne li NATO, opet smo na buretu baruta. Susjedi su grabežljivci, generacije nisu prošle vojnu obuku, a brani nas nekoliko tisuća vojnika sa startnom plaćom od 1300 eura

U vrijeme dok je još bio ministar obrane Damir Krstičević pričao mi je o svom vojnom doškolovanju s Amerikancima. Prošao je War College u SAD-u i sličnu NATO-ovu školu u njemačkom Garmisch Partenkirchenu. Pitao sam ratnog generala koja ga se lekcija dojmila, a on mi je odgovorio: “Zamisli nezamislivo!” I ta je kratka parola doista jedan od najboljih prikaza praktične vojne misli. I meni se od tada urezala u pamćenje, pogotovo što je s vremenom postala tako točnom. Krstičević je jako cijenio naše partnerstvo sa SAD-om i bez obzira na tu parolu bio je zatečen kad je SAD blokirao njegov životni cilj kao ministra da iz Izraela nabavi borbenu eskadrilu rabljenih F-16 Baraka. To se dogodilo početkom 2020. i teško je to podnosio, baš zbog vjere u našeg strateškog partnera. Nakon toga uslijedile su dvije nesreće u kojima su poginula četiri pilota HRZ-a, pa je odstupio. Od 2020. do danas sve se strahovito brzo promijenilo.

Ključne riječi
Ivan Anušić Zoran Milanović Donald Trump vojni rok NATO

Komentara 67

Pogledaj Sve
SI
sigmundfreud
07:50 18.01.2026.

Stvara se novi svjetski poredak. Nitko. ne zna koje će konkretne oblike dobiti. Potrebno je jedinstvo hrvatskog naroda i mudra politika Vlade. Trenutno ne vidim jedinstvo i slogu, nego podjele naslijeđene iz građanskog rata za vrijeme Drugog s r

AM
alen.mihelcic
09:39 18.01.2026.

Morate shvatiti da vas ove pussy neće niti braniti, čak ako i završe vojni rok. Hvala Bogu ima nas branitelja još živih, mi ćemo to opet riješiti improvizacijom. Mi znamo cijeniti dom, domovinu i naše sunarodnjake, bez obzira kako nas vi nazivali pogrdno. I sposobniji smo od 100.000 obučenih srba ili mađara.

BL
Bloomberg
09:25 18.01.2026.

NIšta nije za uvijek, ali i nitko -nije za uvijek. Protiv trenutne vlasti u Americi je krenula velika reakcija i među poznatima koji izriču stid zbog ponašanja Amerike i među građanima koji kad Ttrump izađe za govornicu toliko viču da ga se niti ne čuje a među sobom na društvenim mrežama traže nejgov opoziv, ispričavaju se Danskoj i Grenlandu....Otpor pruža i EU jer traži poštivanje međunarodnih prava i zakona. To je ujedno jedini ispravan put. Jedino čega će uvijek biti to je ljudska glupost i zlo i zbog njih se treba pripremiti na nezamislivo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!