ČEKA SE POTPIS

Hrvatski hit-napadač dogovara milijunski transfer, ostaje samo liječnički pregled

Autor
Željko Janković
17.01.2026.
u 21:25

Prema Laporeovim informacijama, transfer je vrijedan tri milijuna eura, a liječnički pregled zakazan je za danas. U igri za Kovačevića navodno su zadnjih dana bili Ujpest i Gyor ali i Nica i Pisa.

Prema objavi talijanskog insajdera Lorenza Laporea, hrvatski napadač Franko Kovačević u nedjelju bi trebao finalizirati detalje transfera iz Celja u Ferencvaroš. Prema Laporeovim informacijama, transfer je vrijedan tri milijuna eura, a liječnički pregled zakazan je za danas. U igri za Kovačevića navodno su zadnjih dana bili Ujpest i Gyor ali i Nica i Pisa. Slovenski prvoligaš za svog je napadača tražila četiri milijuna eura.

Ferencvaros se već oprostio od Aleksandra Pešića, a Barnabas Varga je nedavno prodan u grčki AEK za 4.5 milijuna eura. Trener atenskog kluba je bivši strateg ljubljanske Olimpije Marko Nikolić, koji je osobno inzistirao na tom transferu. Ferencvaros se ove sezone bori za naslov u Mađarskoj, a već sada gradi momčad za europske kvalifikacije. Ferencvaros ima   financijske snage i veće ambicije – uključujući i plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone, što bi za hrvatskog napadača mogla biti iznimno primamljiva opcija.

Kovačević je u prvom dijelu sezone za Celje odigrao 28 utakmica i postigao nevjerojatnih 25 pogodaka, čime je postao apsolutno najveća priča slovenskog nogometa. Kovačević ove sezone igra u životnoj formi. S pet pogodaka predvodi ljestvicu strijelaca Konferencijske lige, dok je u svim natjecanjima upisao 28 nastupa i postigao čak 25 pogodaka, čime je postao apsolutni motor uspjeha momčadi iz Celja. Njegova eksplozivna forma nije promakla ni hrvatskom izborniku Zlatku Daliću, koji ga je uvrstio na širi popis A reprezentacije.
