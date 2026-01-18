Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DOBILI IH, A ONDA UDARILI NISKO

VIDEO Srbi provocirali Nijemce, ovo nisu uspjeli sakriti od kamera, sve je snimljeno

Screenshot RTL
Autor
Patrik Mršnik
18.01.2026.
u 12:42

Rukometna reprezentacija Srbije priredila je prvorazrednu senzaciju na Europskom prvenstvu svladavši favoriziranu Njemačku. No, veliku pobjedu zasjenio je detalj nakon utakmice kada su srpski rukometaši odlučili provocirati suparnike, a sve su zabilježile kamere

U jednoj od najuzbudljivijih utakmica dosadašnjeg dijela Europskog prvenstva u rukometu, koje se održava u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, reprezentacija Srbije šokirala je rukometni svijet. U dvoboju drugog kola skupine A, odigranom u Herningu, Srbija je nakon nevjerojatnog preokreta svladala jednog od favorita turnira, moćnu Njemačku, rezultatom 30:27. Nijemci su u susret ušli kao apsolutni favoriti, a na poluvremenu se činilo kako će opravdati tu ulogu jer su na odmor otišli s uvjerljivom prednošću od četiri gola razlike, pri rezultatu 17:13, no nastavak je donio dramu kakvu rijetko viđamo.

Drugo poluvrijeme ponudilo je potpuno drugačiju sliku na terenu. Srpski rukometaši zaigrali su kao preporođeni i polako su počeli topiti njemačku prednost, da bi furioznom igrom u potpunosti preokrenuli rezultat u svoju korist. Utakmica je ušla u napetu završnicu u kojoj je ključan trenutak bila i bizarna pogreška njemačkog izbornika Alfreda Gislasona, koji je u 57. minuti pozvao time-out i tako poništio već postignuti pogodak svoje momčadi za izjednačenje. Srbija je taj poklon znalački iskoristila, privela utakmicu kraju i osigurala pobjedu koja joj je širom otvorila vrata drugog kruga. Najefikasniji u redovima pobjednika bili su Vukašin Vorkapić i Uroš Kojadinović sa po šest pogodaka.

Ipak, ono o čemu se najviše priča nakon utakmice nije samo senzacionalna pobjeda, već ono što je uslijedilo nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Dok su Nijemci u nevjerici stajali na terenu, srpski rukometaši prepustili su se euforičnom slavlju. U tom naletu emocija, kamere su zabilježile kako su pojedini igrači Srbije na njemačkom jeziku počeli uzvikivati "Auf Wiedersehen", što u prijevodu znači "doviđenja". Mnogi su ovaj potez protumačili kao izravnu provokaciju i nesportsko ponašanje, kojim su poraženom suparniku poručili da je za njih turnir praktički gotov, što je bacilo malu mrlju na inače fantastičan sportski uspjeh.

Poraz je Njemačku doista doveo u iznimno tešku situaciju i na rub ispadanja s turnira. Da bi osigurali prolazak u drugi krug, u posljednjem kolu morat će tražiti pobjedu od najmanje tri gola razlike protiv snažne Španjolske, što se čini kao gotovo nemoguća misija. S druge strane, Srbija sada sudbinu drži u svojim rukama. Za siguran prolazak dalje bit će im dovoljna pobjeda protiv reprezentacije Austrije u posljednjem kolu, čime bi potvrdili veliku pobjedu protiv Njemačke i nastavili svoj put na Europskom prvenstvu. Ovaj ludi rasplet u skupini zasigurno jamči dramu do samoga kraja grupne faze.
Ključne riječi
Njemačka Srbi EP rukomet 2026.

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Ričard
Ričard
13:04 18.01.2026.

Narod bez krijancije

Avatar kanonik
kanonik
13:30 18.01.2026.

Isto tako smo i mi skandirali kad smo ih pobijedili u nogometu.Tada je to bilo OK

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!