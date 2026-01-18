VIDEO Srbi provocirali Nijemce, ovo nisu uspjeli sakriti od kamera, sve je snimljeno

U jednoj od najuzbudljivijih utakmica dosadašnjeg dijela Europskog prvenstva u rukometu, koje se održava u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, reprezentacija Srbije šokirala je rukometni svijet. U dvoboju drugog kola skupine A, odigranom u Herningu, Srbija je nakon nevjerojatnog preokreta svladala jednog od favorita turnira, moćnu Njemačku, rezultatom 30:27. Nijemci su u susret ušli kao apsolutni favoriti, a na poluvremenu se činilo kako će opravdati tu ulogu jer su na odmor otišli s uvjerljivom prednošću od četiri gola razlike, pri rezultatu 17:13, no nastavak je donio dramu kakvu rijetko viđamo.

Drugo poluvrijeme ponudilo je potpuno drugačiju sliku na terenu. Srpski rukometaši zaigrali su kao preporođeni i polako su počeli topiti njemačku prednost, da bi furioznom igrom u potpunosti preokrenuli rezultat u svoju korist. Utakmica je ušla u napetu završnicu u kojoj je ključan trenutak bila i bizarna pogreška njemačkog izbornika Alfreda Gislasona, koji je u 57. minuti pozvao time-out i tako poništio već postignuti pogodak svoje momčadi za izjednačenje. Srbija je taj poklon znalački iskoristila, privela utakmicu kraju i osigurala pobjedu koja joj je širom otvorila vrata drugog kruga. Najefikasniji u redovima pobjednika bili su Vukašin Vorkapić i Uroš Kojadinović sa po šest pogodaka.

Ipak, ono o čemu se najviše priča nakon utakmice nije samo senzacionalna pobjeda, već ono što je uslijedilo nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Dok su Nijemci u nevjerici stajali na terenu, srpski rukometaši prepustili su se euforičnom slavlju. U tom naletu emocija, kamere su zabilježile kako su pojedini igrači Srbije na njemačkom jeziku počeli uzvikivati "Auf Wiedersehen", što u prijevodu znači "doviđenja". Mnogi su ovaj potez protumačili kao izravnu provokaciju i nesportsko ponašanje, kojim su poraženom suparniku poručili da je za njih turnir praktički gotov, što je bacilo malu mrlju na inače fantastičan sportski uspjeh.

Poraz je Njemačku doista doveo u iznimno tešku situaciju i na rub ispadanja s turnira. Da bi osigurali prolazak u drugi krug, u posljednjem kolu morat će tražiti pobjedu od najmanje tri gola razlike protiv snažne Španjolske, što se čini kao gotovo nemoguća misija. S druge strane, Srbija sada sudbinu drži u svojim rukama. Za siguran prolazak dalje bit će im dovoljna pobjeda protiv reprezentacije Austrije u posljednjem kolu, čime bi potvrdili veliku pobjedu protiv Njemačke i nastavili svoj put na Europskom prvenstvu. Ovaj ludi rasplet u skupini zasigurno jamči dramu do samoga kraja grupne faze.