Ako se hrvatski klupski nogomet posljednjih dvadesetak godina može sažeti u jednu tržišnu istinu, onda je to ova: ozbiljan novac od transfera dolazio je gotovo isključivo iz Maksimira. Dinamo je bio jedini klub koji je kontinuirano mogao prodavati igrače u inozemstvo za iznose koji prelaze granicu od "dobrog posla" i ulaze u zonu strateškog poslovanja. Svi ostali klubovi u HNL-u uglavnom su živjeli od sitnijih transfera, slobodnih odlazaka i nade da će se netko negdje "probiti" bez stvarne financijske kompenzacije.
Zato vijesti da Rijeka može direktno prodati Tonija Fruka za oko deset milijuna eura, kao i činjenica da Slaven Belupo za Adriana Jagušića traži oko pet milijuna eura od stranih klubova (koje bi taj iznos vrlo lako mogli i prihvatiti), nose težinu koja nadilazi same igrače. Ne samo zato što su ti iznosi rekordni, nego zato što bi se prije samo desetak godina činili gotovo nezamislivima za klubove izvan tradicionalnog kruga moći. Podsjetimo samo na trenutak, rekordni izlazni transfer Rijeke je onaj Andreja Kramarića u Leicester iz 2015. godine nakon čudesne polusezone s 21 postignutim pogotkom u HNL-u (9 milijuna eura), dok je trenutačno rekordna prodaja Slaven Belupa ona Nikole Katića u Glasgow Rangers iz 2018. godine (2,28 milijuna eura).
Dolazi kraj Dinamovog monopola? Ono što se donedavno činilo nezamislivim postaje stvarnost
Najbolje od vijesti iz sporta u sezoni 2025/2026 donosi
Hrvatski klupski nogomet više nije monopolni izvozni sustav u kojem sve ozbiljno prolazi isključivo kroz Maksimirsku 128. Liga u Hrvatskoj postaje popularnijom, no kao cjelina još nije popularna u širem marketinškom smislu
Komentara 4
Potpuno krivo i ne vidim zašto takvo razmišljanje o izmišljenom monopolu??
Od kad ne prodaje Mamic vidite transvere, prodaje se za sitnis. On je prije dvadeset godina prodavao skuplje nego ovi danas a novac ne vrijedi ni polovinu ondasnje vrijednosti. Cilj je i bio svesti Dinamo na nivo ostale sirotinje.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
pa tko je i prije branio klubovima da prodaju u inozemstvo,salzburg je splitskom adriaticu platio 2 milijuna eura za roguljića.jedan naručen članak,novinari su jučer po pušili k u ra c bobanu i ovakvi članci.hrvatski nogomet danas drži organizirani kriminal,čepinci u u osijeku,gregurić,vedriš i ekipa u dinamu,nikica jelavić ubojica u lpkomotivi,mafijaški odvjetnik u hajduku,pripuz u rudešu,vujnovac i njegova klika u vukovaru.što je dobro u tome da krimosi drže nogomet ja ne mogu dokučit ali eto večernjakovi novinarima to je pozitiva.