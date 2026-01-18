Dolazi kraj Dinamovog monopola? Ono što se donedavno činilo nezamislivim postaje stvarnost

Ako se hrvatski klupski nogomet posljednjih dvadesetak godina može sažeti u jednu tržišnu istinu, onda je to ova: ozbiljan novac od transfera dolazio je gotovo isključivo iz Maksimira. Dinamo je bio jedini klub koji je kontinuirano mogao prodavati igrače u inozemstvo za iznose koji prelaze granicu od "dobrog posla" i ulaze u zonu strateškog poslovanja. Svi ostali klubovi u HNL-u uglavnom su živjeli od sitnijih transfera, slobodnih odlazaka i nade da će se netko negdje "probiti" bez stvarne financijske kompenzacije.



Zato vijesti da Rijeka može direktno prodati Tonija Fruka za oko deset milijuna eura, kao i činjenica da Slaven Belupo za Adriana Jagušića traži oko pet milijuna eura od stranih klubova (koje bi taj iznos vrlo lako mogli i prihvatiti), nose težinu koja nadilazi same igrače. Ne samo zato što su ti iznosi rekordni, nego zato što bi se prije samo desetak godina činili gotovo nezamislivima za klubove izvan tradicionalnog kruga moći. Podsjetimo samo na trenutak, rekordni izlazni transfer Rijeke je onaj Andreja Kramarića u Leicester iz 2015. godine nakon čudesne polusezone s 21 postignutim pogotkom u HNL-u (9 milijuna eura), dok je trenutačno rekordna prodaja Slaven Belupa ona Nikole Katića u Glasgow Rangers iz 2018. godine (2,28 milijuna eura).