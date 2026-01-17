Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
UŽIVO Hrvatska krenula na Europskom prvenstvu! Svjetski doprvaci igraju protiv Gruzije
Pala objava koja je ujedinila Hrvatsku: 'Stigao je veliki, neponovljivi Domagoj Duvnjak'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Autor
Patrik Mršnik
HRVATSKA - GRUZIJA

UŽIVO Gruzija stvara probleme Hrvatskoj, malo štekamo na startu...

Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka
Goran Stanzl/PIXSELL
17.01.2026. u 17:57
Hrvatska rukometna reprezentacija protiv Gruzije u Malmö Arena igra utakmicu prvog kola Europskog prvenstva. Utakmica je na rasporedu od 18 sati.
HRVATSKA
4-7
GRUZIJA
Europsko rukometno prvenstvo - 1. kolo, 18:00, Malmö Arena, Švedska
11'

Izigrao nas je opet Gavašelišvili, 4:7 ima Gruzija.

10'

Probao je Mandić s krila, opet je suđeno probijanje. I dalje je 4:6, brzopleti smo...

9'

Prodali smo još jednu loptu, a onda su nam Gruzijci uvalili kontru za 3:6, zabio je Rustamov, ali uzvraća Srna..

8'

Gavašelišvili za 3:4 Gruzije, a onda je gruzijski vratar obranio jedan pokušaj naših. Htio je Martinović brzo poravnati rezultat, nije mu to pošlo za rukom. A onda je Gruzija opet na plus dva...

7'

Još jednom Šoštarić, evo nam izjednačenja. Pohvaliti valja i reakciju Mandića u obrani.

6'

Sedmerac je dobio Srna, a Šoštarić gađa i pogađa za 2:3.

5'

Tskhovrebadze, a onda i Rustamov zabijaju za 1:3 Gruzije. Naša jedna kontra nije prošla, ali imat ćemo sedmerac...

4'

Probijanje Srne, gol nije vrijedio. Malo neurednog rukometa na startu utakmice.

3'

Martinović je zabio naš prvi pogodak na ovom Euru! Atraktivnim "cepelinom" uzvratila je Gruzija, 1:1 je.

2'

Prvi gruzijski napad dugo je trajao, Kuzmanović je upisao dvije sjajne obrane.

Početak
(Početak)

Utakmica u Malmöu je počela.

SASTAVI

HRVATSKA: Kuzmanović, M. Mandić - Šoštarić, Načinović, Srna, Cindrić, Martinović, D. Mandić, Jelinić, Glavaš, Šimić, Šušnja, Lučin, Mamić, Klarica, Maraš

GRUZIJA: Tsintsadze, Rukhadze, Nikabadze - Rustamov, Dikhaminjia Lapiašvili, N. Kalandadze, Kbilašvili, Tskhovrebadze, Khelisupali, Arsenašvili, Gavašelišvili, Grišikašvili, Arešidze, Kharebašvili, Gogava.

IZBORNIK ODLUČIO

Izbornik Dagur Sigurdsson odlučio je na tribinama ostaviti vratara Dinu Slavića, kružnog napadača Zlatka Raužan, srednjeg vanjskog Ivana Pavlovića, lijevog vanjskog Diana Neris Ćeška. 

Dakle protiv Gruzije ćemo igrati samo s  jednim pravim srednjim vanjskim - Lukom Cindrićem. Za očekivati je da će mu na toj poziciji pomagat Ivan Martinović. Iz tog razloga su u sastavu još dva desna vanjska – Luka Lovre Klarić a i Mateo Maraš.

PRIJENOS

Utakmica počinje u 18 sati, a možete je gledati na RTL-u što znači da će svi u Hrvatskoj moći pratiti rukometaše na početku Eura. Naravno, tekstualni prijenos je na portalu Večernjeg lista.

HRVATSKA FAVORIT

Ne trebamo se lagati, Hrvatska, aktualni svjetski doprvak, favorit je u ovoj utakmici. Sve osim naše pobjede bilo bi ravno senzaciji. A senzacija nam najmanje treba u ovom trenutku. Za hrvatsku rukometnu reprezentaciju subotnji sraz s Gruzijom (18.00) puno je više od obične prve utakmice. To je početak nove ere, prvi europski ispit za generaciju koja je preuzela baklju od legendi i prvi korak na putu prema jedinom zlatu koje blista nedohvatljivo u prebogatoj riznici medalja. Srebrom sa Svjetskog prvenstva visoko je podignuta ljestvica očekivanja, a pritisak uspjeha, kako kaže izbornik Dagur Sigurdsson, donosi novu vrstu odgovornosti. Iako je samopouzdanje u momčadi na visokoj razini, duhovi prošlosti ne daju mira. Sjećanje na bolan poraz od Egipta na otvaranju Svjetskog prvenstva prije tri godine još je svježe, a tu opomenu novi kapetan Ivan Martinović i suigrači shvaćaju vrlo ozbiljno.

Ždrijeb skupina za Europsko rukometno prvenstvo 2026. donio je Hrvatskoj poznate rivale – rukometnu velesilu Švedsku i solidnu Nizozemsku, no u skupini E našlo se i jedno ime koje na prvu ne izaziva strahopoštovanje, ali moglo bi predstavljati "nagaznu minu". Riječ je o reprezentaciji Gruzije, momčadi koja je široj sportskoj javnosti još uvijek relativna nepoznanica, ali čiji strmi uspon posljednjih godina sugerira da ih nitko ne smije podcjenjivati. S njima ćemo danas u Malmö Areni (18 sati) započeti svoj put na Europskom prvenstvu. Dok će se taktičke pripreme zasigurno fokusirati na skandinavske i nizozemske majstore, izbornik i igrači morat će s jednakom ozbiljnošću pristupiti i današnjem dvoboju s Gruzijom.

Hrvatska rukometna reprezentacija kreće na Europskom prvenstvu. U Malmöu od 18 sati igra utakmicu prvog kola protiv Gruzije.

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Ljutta Pizza
Ljutta Pizza
17:59 17.01.2026.

Nekako mi nije jasno...U dvorani grmi Thompson... Šta kažu crveni fašisti, zar nije zabranjen "svugdje u Europi"? 😏

Avatar 404_ZLO
404_ZLO
16:35 17.01.2026.

Luka Lovre Klarić (tako piše u tekstu?, tko je to to? Neki "medijski rođak"?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još