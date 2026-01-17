UŽIVO Gruzija stvara probleme Hrvatskoj, malo štekamo na startu...

EP RUKOMET

Sigurdsson uoči prve utakmice upozorava: 'Ovo dodatno donosi pritisak, moramo biti spremni'

Znamo da prva utakmica može biti vrlo nezgodna, no moramo to brzo ostaviti iza sebe i biti maksimalno fokusirani na ono što nas čeka. Osjećam pritisak, naravno – ovo je Europsko prvenstvo i sve je moguće