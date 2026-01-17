Naši Portali
Sve bliži Premiershipu

Jakirović nastavio s čudesnim rezultatima, slavio i u gostima kod kultnog kluba. Englezi su oduševljeni

Autor
Karlo Ledinski
17.01.2026.
u 18:58

U susretu 27. kola Championshipa Hull City je slavio kod legendarnog engleskog kluba Southamptona. Time je momčad Sergeja Jakirovića opet došla do pete pozicije na ljestvici, koja vodi u dodatne kvalifikacije za Premiership.

Poveo je Hull City u 20. minuti, poigravanje u obrani koštalo je Southampton, Ollie McBurnie ostavio je loptu za Kylea Josepha koji je pogodio s 13-14 metara. To mu je bio sedmi pogodak sezone.

Jakirovićeva momčad povisila je prednost na St. Mary'su u 34. minuti, nakon ubačaja iz kuta loptu je u mrežu pospremio Charlie Hughes. Braniču Hulla to je bio ovosezonski prvijenac.

U 67. minuti za Southampton je ušao Ross Stewart, a četiri minute kasnije upisao se i u strijelce. Nakon oštrog ubačaja Lea Scienze skrenuo je loptu u mrežu iza hrvatskog vratara Ivora Pandura. Ipak, do kraja utakmice rezultat se više nije promijenio. Pandur je branio cijeli susret za Jakirovićevu momčad.

Hull je sada na 44 boda iz 26 utakmica što mu je trenutačno dovoljno za peto mjesto. Dva boda više ima Millwall, ali uz utakmicu više. Podsjetimo, prva dva mjesta vode direktno u Premijer ligu, dok će u dodatno razigravanje za još jedno mjesto klubovi između 3. i 6. pozicije na ljestvici.

Iako su uoči sezone Hull City mnogi označili kao kandidata za ispadanje, bivši trener Dinama stvara čuda na klupi. Engleska javnost je oduševljena, mnogi ga proglašavaju i najboljim trenerom u ligi. Što i ne čudi s obzirom na to da je Hull na samo pet bodova od druge pozicije koja vodi u elitu. To drugo mjesto drži Middlesbrough, koji ima odigranu utakmicu više od Hulla, pa bi se Jakirovićeva momčad mogla približiti na svega dva boda.
Ključne riječi
Sergej Jakirović

