Bio je heroj Ukrajine, pa postao izdajnik: Tko je Putinov potrčko za kojeg radi i jedan Hrvat?

Nekadašnji kapetan ukrajinske reprezentacije, a danas pomoćni trener u ruskom Zenitu iz Sankt Petersburga, Anatolij Timoščuk, našao se na žestokom udaru svojih sugrađana zbog sporne odluke u vrijeme rata u Ukrajini.

Timoščuk je u Zenitu posljednjih osam godina, a naljutio je Ukrajince jer nije napustio klub poćetkom ruske agresije na njihovu domovinu. Ukrajinski nogometni savez zato je 2022. odlučio doživotno suspendirati Timoščuka. Oduzete su mu sve titule i Uefina Pro trenerska licenca. Suspenzija se odnosi na sve nogometne aktivnosti u Ukrajini.

Srpski mediji se raspisali o događajima tijekom intoniranja hrvatske himne u Beogradu: "Hrvati u šoku" Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Timoščuk je u karijeri nastupao za Šahtar iz kojeg je 2007. u transferu vrijednom 14,5 milijuna eura otišao u Zenit. Rusiju je nakon dvije godine zamijenio Njemačkom gdje je prešao u minhenski Bayern. S Bayernom je osvojio dva prvenstva i Ligu prvaka

Danas je Timoščuk pomoćni trener u Zenitu, gdje je glavni trener Rus Sergej Semak. U stručnom stožeru Zenita nalazi se i jedan Riječanin, kondicijski trener Aris Naglić.

Kritike na Timoščukovu odluku da ostane u Zenitu stižu svakodnevno, a oštar je bio i njegov nekadašnji suigrač Artem Fedetski.

- Izdajnik. Ništa drugo ne mogu reći o njemu. Napisao sam mu svojedobno poruku, pročitao ju je, ali nije mi ništa odgovorio. Njegovo ponašanje u ovoj situaciji je iznenađujuće. Rusija već godinama granatira naše civile, bombama gađa rodilište, a on sve to zna jer mu roditelji žive u Ukrajini. Održava kontakt s ocem koji je svjestan što se događa. Cinično je zatvarati oči pred onim što se događa i nikako ne reagirati. Mislim, što on ima tamo u prsima, srce očito nema. Nije zabrinut, ništa ne pokušava promijeniti, samo šuti i ostaje raditi za Ruse. Prodao im se - rekao je Fedetski i nastavio:

- Nitko ga nije tjerao da uzme oružje i ode u rat. Bio je simbol ukrajinske reprezentacije, odigrao za nas 144 utakmice! Nitko to nije uspio i neće moći u bliskoj budućnosti. Ali, priklanjanjem Rusiji je pokazao da u njegovom slučaju novac znači puno više od onoga što se događa u Ukrajini. Izuzetno sam razočaran. Nikad nisam mogao zamisliti takav njegov stav. Bili smo prijatelji. Kada smo igrali za reprezentaciju, išli smo zajedno u bolnicu kod naših ranjenika, obilazili vojsku, nosili im poklone. To im je mnogo značilo, mogao je to i on sam sve vidjeti. Ovo što danas radi je cinično, ali je njegov izbor. No, kako će živjeti s tim? Ukrajina će pobijediti, a on će morati živjeti s tim. Ništa ga nije spriječilo da raskine ugovor i napusti Rusiju. Ne mora doći u Ukrajinu, može otići bilo gdje i na neki način pomoći našoj vojsci - kazao je bivši ukrajinski reprezentativac Fedetski, koji je od 2010. do 2016. upisao 53 nastupa za nacionalni tim.