Hrvatski reprezentativac dobio iznenađujuću ponudu kluba iz Lige prvaka

Lorenzo Lapore, talijanski nogometni insajder, na svojoj društvenoj mreži X objavio je informaciju da je Ivan Smolčić dobio ponudu iz Kopenhagena. Hrvatski branič tako bi Como mogao zamijeniti danskim klubom do kraja aktualne sezone.

Dogovor između ova dva kluba, navodno, bi trebao podrazumijevati posudbu do kraja sezone. U slučaju da ponudu prihvati i privremeno napusti Como, Smolčić bi imao priliku nastupiti u Ligi prvaka. U Kopenhagenu dočekao bi ga i hrvatski golman Dominik Kotarski. Kopenhagen je u Ligi prvaka trenutačno na 24. mjestu nakon šest odigranih kola.

Smolčić je nastupio u 14 utakmica za Como koji je trenutačno na 6. mjestu Serie A i na šestom je mjestu na prvenstvenoj ljestvici koje mu jamči plasman u Europu.

Danski mediji pišu kako će Smolčić odmah biti rješenje za prvu postavu nakon što se ozlijedio meksički reprezentativac Rodrigo Huescas. Kopenhagen je također na toj poziciji nedavno potpisao Kenaya Myriea iz Kostarike, ali mladim Kostarikancem u Danskom klubu nisu zadovoljni i ne vide ga kao opciju.

Za Smolčića Danci pišu kako je idealno rješenje za njihovu momčad jer traže nekoga tko je spreman odmah igrati. Također, talijanski mediji pišu da još nije sigurno hoće li naš reprezentativac prihvatiti ponudu Kopenhagena.