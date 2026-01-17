Andrej Kramarić imao je dan za pamćenje: 'Ovo nikada nisam očekivao. Navijači, hvala vam...'

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić odigrao je 79. minuta u domaćoj pobjedi Hoffenheima nad Bayerom iz Leverkusena (1:0). No, za Kramarića je to bio poseban dan, odnosno, deseta godišnjica otkako je stigao u Hoffenheim. Više od 2.000 hrvatskih navijača stiglo je u PreZero Areni, kako bi pozdravilo našeg napadača, piše Fenix Magazin.

U subotu protiv Bayera Kramarić je upisao svoj 303. nastup u Bundesligi. Tijekom utakmice hrvatski navijači su mu skandirali “U boj, u boj, za narod svoj”. Trener domaćina je u 78. minuti zamijenio Kramarića. Pri izlasku s terena hrvatski reprezentativac se okrenuo i pozdravio hrvatske navijače koji su mu uputili veliki pljesak. U majici svog kluba Kramarić je postigao 150 pogodaka, od kojih je 132 pogotka postigao u Bundesligi, čime je već ranije postao prvi strijelac u povijesti kluba i najefikasniji Hoffenheimov igrač u povijesti Bundeslige.

- Nevjerojatno, nikad nisam očekivao da ću ovakav dan imati u Njemačkoj s toliko puno naših navijača. Stvarno im se mogu na najljepši mogući način zahvaliti, ne samo za danas, već općenito na podršci i ovdje u Hoffenheimu i u Hrvatskoj. Stvarno jedan poseban dan - kazao je Kramarić za Fenix-magazin.

Osvrnuo se i na rekorde koje je postigao:

- Presretan sam što sam sve ove rekorde oborio, nisam ni sanjao, ponosan sam na sebe, na klub, na obitelj, na prijatelje, na terenu i van terena... Uživam u svakom trenutku i vidjet ćemo što će biti u budućnosti...