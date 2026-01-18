Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PREKIPJELO IM JE

Egzodus bogataša iz Kalifornije: Niz milijardera već je otišao, iza svega se krije jedan razlog

The sun sets over Venice Beach in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
18.01.2026.
u 11:21

Larry Page, suosnivač Googlea, otišao je na Floridu, kao i Peter Thiel, suosnivač PayPala. David Sacks, milijarder i suosnivač Craft Venturesa, objavio je da je njegova tvrtka otvorila ured u Teksasu

Brojni milijarderi odučili su napustiti Kaliforniju zbog prijetnje novim porezom na bogatstvo. Već su otišla najmanje šestorica, uključujući Larryja Pagea i Petera Thiela, a za njima bi moglo krenuti još barem 20 drugih. Naime, šestorica su otišla prije početka 2026. godine, što je bio krajnji rok za izbjegavanje potencijalnog jednokratnog poreza od 5 posto na bogatstvo veće od 1 milijarde dolara o kojem će stanovnici Kalifornije glasati u studenome, prenosi New York Post.

David Lesperance, porezni savjetnik specijaliziran za preseljenje ultra-bogatih klijenata iz područja s visokim porezima, otkrio je kako je osobno pomogao četvorici milijardera prekinuti boravak u Kaliforniji prije 1. siječnja. Divesh Makan, suosnivač investicijske tvrtke ICONIQ Capital iz Silicijske doline i upravitelj imovine za neke od najbogatijih figura u tehnološkoj industriji, rekao je da poznaje pet obitelji koje su već napustile državu. Kako je istaknuo, očekuje da će još 15 do 20 obitelji milijardera otići ako porez bude odobren na glasanju.

Larry Page, suosnivač Googlea, otišao je na Floridu, kao i Peter Thiel, suosnivač PayPala. Thiel, koji je dugo kritizirao poreze na bogatstvo, objavio je 31. prosinca da je njegova investicijska tvrtka Thiel Capital otvorila ured u Miamiju. Uz to, već se registrirao za glasanje na Floridi. David Sacks, milijarder i suosnivač Craft Venturesa, objavio je da je njegova tvrtka otvorila ured u Teksasu.

Ima i onih koji tek razmatraju odlazak. Sergey Brin, drugi suosnivač Googlea, navodno traži kuću na obali u području Miamija, dok tehnološki investitor Chamath Palihapitiya razmatra selidbu u Teksas, upozorivši da bi porez mogao otjerati poduzetnike i kapital iz Kalifornije. Unatoč tome, nisu svi milijarderi "pobjegli". Primjerice, izvršni direktor Nvidije Jensen Huang rekao je da nema planove napustiti Silicijsku dolinu i da je "savršeno u redu“ platiti porez ako to postane dio zakona. 

Prema sindikatu SEIU-UHW koji zagovara uvođenje poreza, većina prihoda bila bi namijenjena zdravstvu, obrazovanju i programima pomoći u hrani. Zagovornici inicijative kažu da porez cilja usku skupinu čije je bogatstvo posljednjih godina naglo poraslo i tvrde da bi imao mali utjecaj na životni stil milijardera, dok bi istovremeno generirao desetke milijardi dolara za javne usluge.
Pitali smo francuskog ministra zašto su prodali Rafale Srbiji, evo što je rekao
Ključne riječi
Silicijska dolina Silicon Valley porez Kalifornija

Komentara 43

Pogledaj Sve
Avatar Samodesno
Samodesno
11:27 18.01.2026.

I ameri imaju svoje prepametne Možemovce.

Avatar Scuderia
Scuderia
11:42 18.01.2026.

Kalifornija, država poreza i woke kulture, koja promovira sve najgore što društvo može ponuditi.

Avatar Le-Freak
Le-Freak
11:50 18.01.2026.

U Kaliforniji su u vezi mnogih stvari totalno nastranili.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!