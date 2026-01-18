Egzodus bogataša iz Kalifornije: Niz milijardera već je otišao, iza svega se krije jedan razlog

Brojni milijarderi odučili su napustiti Kaliforniju zbog prijetnje novim porezom na bogatstvo. Već su otišla najmanje šestorica, uključujući Larryja Pagea i Petera Thiela, a za njima bi moglo krenuti još barem 20 drugih. Naime, šestorica su otišla prije početka 2026. godine, što je bio krajnji rok za izbjegavanje potencijalnog jednokratnog poreza od 5 posto na bogatstvo veće od 1 milijarde dolara o kojem će stanovnici Kalifornije glasati u studenome, prenosi New York Post.

David Lesperance, porezni savjetnik specijaliziran za preseljenje ultra-bogatih klijenata iz područja s visokim porezima, otkrio je kako je osobno pomogao četvorici milijardera prekinuti boravak u Kaliforniji prije 1. siječnja. Divesh Makan, suosnivač investicijske tvrtke ICONIQ Capital iz Silicijske doline i upravitelj imovine za neke od najbogatijih figura u tehnološkoj industriji, rekao je da poznaje pet obitelji koje su već napustile državu. Kako je istaknuo, očekuje da će još 15 do 20 obitelji milijardera otići ako porez bude odobren na glasanju.

Larry Page, suosnivač Googlea, otišao je na Floridu, kao i Peter Thiel, suosnivač PayPala. Thiel, koji je dugo kritizirao poreze na bogatstvo, objavio je 31. prosinca da je njegova investicijska tvrtka Thiel Capital otvorila ured u Miamiju. Uz to, već se registrirao za glasanje na Floridi. David Sacks, milijarder i suosnivač Craft Venturesa, objavio je da je njegova tvrtka otvorila ured u Teksasu.

Ima i onih koji tek razmatraju odlazak. Sergey Brin, drugi suosnivač Googlea, navodno traži kuću na obali u području Miamija, dok tehnološki investitor Chamath Palihapitiya razmatra selidbu u Teksas, upozorivši da bi porez mogao otjerati poduzetnike i kapital iz Kalifornije. Unatoč tome, nisu svi milijarderi "pobjegli". Primjerice, izvršni direktor Nvidije Jensen Huang rekao je da nema planove napustiti Silicijsku dolinu i da je "savršeno u redu“ platiti porez ako to postane dio zakona.

Prema sindikatu SEIU-UHW koji zagovara uvođenje poreza, većina prihoda bila bi namijenjena zdravstvu, obrazovanju i programima pomoći u hrani. Zagovornici inicijative kažu da porez cilja usku skupinu čije je bogatstvo posljednjih godina naglo poraslo i tvrde da bi imao mali utjecaj na životni stil milijardera, dok bi istovremeno generirao desetke milijardi dolara za javne usluge.