Veliki preokret na pomolu: Inter odustaje od Hajdukovog dragulja? Otkriveno čime ih je razljutio

Nogometaši Hajduka završili su s pripremama za nastavak sezone. Odrađivali su ih ovoga puta u Splitu, a rezultatski rezime je ovakav: bijeli su upisali tri pobjede - protiv Croatije u Zmijavcima 2:1 te 4:0 protiv Posušja i 2:0 protiv Širokog Brijega na Poljudu.

Trener Garcia zadovoljan je pripremama, rekao je da je dobio dogovore na pitanje te je istaknuo da mu je drago da je dao priliku i nekim mladim igračima i vidio što od njih može dobiti. Nakon subotnjeg dvoboja igračima je dao nekoliko slobodnih dana, a onda kreće priprema za Istru.

- Bit će sretni da mene i ostatak stručnog stožera ne vide nekoliko dana, našalio se Garcia.

Hajdukov strateg može biti sretan što su mu glavni igrači u dobroj formi, pogotovo Šego koji je nastavio zabijati, a navijači su zadovoljni i nekim mladim igračima. Najviše Skokom kojeg mnogi zazivaju čak i u početnom sastavu nastavku prvenstva.

U utakmici protiv Široko Brijega nisu igrali Rebić i Livaja jer na njih trener zbog kartona neće moći računati u susretu protiv Puljana, pa je uigravao momčad bez njih. No, što se Livaje tiče, njegov status kod Garcije nije se nimalo promijenio na ovim pripremama, niti jednom nije startao pa je za očekivati da će tako nastaviti i u proljetnom dijelu. Takva situacija živcira Livaju, ali kako smo doznali, neće se javno buniti sve dok stvari idu dobro I dok se borba za naslov prvaka čini realnom. No, zbog takve situacije odbija potpisati novi ugovor koji mu već mjesecima stoji u ladici. A kako mu aktualni istječe 2027. godine, realno je očekivati da će, ne promijeni li se nešto drastično u narednih par mjeseci, Livaja na ljeto napustiti Hajduk.

Pročitajte što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon još jedne velike pobjede Milana Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A Poljud bi na ljeto trebao napustiti i Branimir Mlačić. Činilo se da bi on trebao potpisati za milanski Inter i onda ostati na posudbi u Hajduku do ljeta, ali taj posao postao je upitan. Barem tako tvrdi poznati stručnjak za transfere Fabrizio Romano koji piše da je sve bilo praktički gotovo, ali da je Mlačić u zadnji čas odlučio promijeniti agenta, što je razljutilo Inter. Mladi branič potpisao je za agenciju Lian Sport Group, koja mu je ponudila i neke druge opcije, što je, smatraju u Milanu, neprihvatljivo i blizu su odustajanju od poslao.

Talijanski mediji raspisali su se o tome, smatraju da Inter nikome ne želi biti druga opcija i da ih je takav potez potpuno izludio. Da im je čaša bila puna već kad je Mlačić tražio nekoliko dana za odluku, a da bi ovo mogla biti kap koja je čašu prelila.

I dok se sve to ne razriješi, Mlačića se čuvao od ozljeda, što treneru Garciji teško pada.

- Trenutačno radimo što nam kažu iz kluba. Nije to jednostavno za trenera, da moraš staviti važnog igrača sa strane, a za tjedan dana imam utakmicu. U datim okolnostima radim najbolje što mogu, objasnio je Garcia.

Nastavak prvenstva Splićanima slijedi u subotu u 15 sati na Poljudu, a na tom susretu u kadru zbog kartona neće biti Livaje i Rebića, Pukštas se i dalje oporavlja od ozljede, a vjerojatno neće biti ni Ivušića koji na pripremama nije branio zbog ozljede, a imao je i temperaturu.

- Pukštas nam je jako važan, on djelomično trenira, ali vidjet ćemo kako će reagirati i kada će se vratiti, zaključio je Garcia.