VIDEO Ivan Perišić zabio za pobjedu PSV-a, pogledajte novi gol sjajnog vatrenog

Igrala se 76. minuta kada je Ivan Perišić još jednom pokazao zašto je jedan od ključnih igrača vodeće momčadi Eredivisie. Nakon dobro izgrađene akcije, lopta je došla do hrvatskog veterana koji se nalazio u srcu kaznenog prostora. Bez previše oklijevanja, Perišić je primio loptu i silovitim udarcem s desetak metara matirao nemoćnog domaćeg vratara za vodstvo od 2:1. Bio je to trenutak čiste klase i odlučnosti koji je prelomio dotad izjednačenu utakmicu i gurnuo klub iz Eindhovena prema novoj pobjedi, a pogodak možete pogledati ovdje.

Momčad PSV-a, apsolutni lider prvenstva, ušla je u utakmicu kao izraziti favorit i to je potvrdila već u osmoj minuti. Goste je u vodstvo doveo Wanner na asistenciju Sildillije, čime se činilo da će utakmica ići u očekivanom smjeru. Ipak, domaća momčad Fortune nije se predavala. Samo četiri minute kasnije, Kaj Sierhuis je iskoristio dodavanje Limniosa i poravnao rezultat na 1:1, unijevši neočekivanu dramu u susret. Do Perišićevog bljeska u drugom poluvremenu gledali smo ravnopravnu borbu u kojoj su obje ekipe tražile put do pobjedničkog pogotka.

Susret je imao i poseban hrvatski predznak. Dok je Ivan Perišić odigrao cijelu utakmicu za PSV i na kraju se prometnuo u junaka, na suprotnoj strani priliku je dobio i Alen Halilović. Nekadašnja velika nada hrvatskog nogometa u igru je za Fortunu ušla u 82. minuti, nedugo nakon Perišićevog gola, no u preostalom vremenu nije uspio pomoći svojoj momčadi da dođe do izjednačenja. Perišić je svojim nastupom još jednom potvrdio status legende i pokazao da i u 36. godini života igra na vrhunskoj razini, noseći svoju ekipu u ključnim trenucima.

Ova pobjeda ima ogroman značaj za PSV u njihovom pohodu na naslov prvaka. Klub iz Eindhovena sada je dodatno povećao svoju prednost na vrhu ljestvice i ima čak šesnaest bodova više od prvog pratitelja, velikog rivala Feyenoorda, iako uz utakmicu više. S ovakvom zalihom, naslov prvaka čini se gotovo osiguranim, a svaki novi bod samo ih približava i matematičkoj potvrdi dominacije u nizozemskom prvenstvu. S druge strane, Fortuna Sittard ostala je na dvanaestom mjestu ljestvice s 22 osvojena boda i predstoji joj borba za mirnu završnicu sezone.