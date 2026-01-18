Naši Portali
TO BI BILA SENZACIJA

Englezi: Niko Kovač mogao bi preuzeti Manchester United! Zvali su ga, raspitivali se...

1. BL - 25/26 - Borussia Dortmund - FC St. Pauli Hamburg
Marcus Hirnschal
Autor
Patrik Mršnik
18.01.2026.
u 08:36

Nekadašnji izbornik Vatrenih i aktualni strateg Borussije Dortmund, Niko Kovač, prema pisanju engleskih medija, jedan je od glavnih kandidata za preuzimanje klupe Manchester Uniteda na kraju sezone

Uprava Manchester Uniteda već je započela s pripremama za iduću sezonu, a u potrazi za novim stalnim menadžerom, ime Nike Kovača iskočilo je na vrh njihove liste želja. Nakon otkaza Rubenu Amorimu poslije samo četrnaest mjeseci i imenovanja Michaela Carricka kao privremenog rješenja, klub s Old Trafforda traži dugoročnu opciju. Iza kulisa se ozbiljno radi, a engleski mediji navode kako je hrvatski stručnjak profil koji se "pomno prati" i čije se ime sve glasnije spominje u klupskim hodnicima.

Iako u ovoj fazi još nema izravnih kontakata ili pregovora između Kovača i Manchester Uniteda, izvori bliski klubu tvrde kako se formalni razgovori ne planiraju prije kasnog proljeća. Uprava "Crvenih vragova" želi prvo definirati jasniju sliku budućeg tehničkog projekta prije nego što povuku konkretne poteze. Unatoč tome, Kovač ostaje jedna od ključnih figura koje se evaluiraju za vruću stolicu, a njegovo iskustvo vođenja velikih klubova poput Bayerna i Monaca čini ga izuzetno atraktivnim.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da se Kovačevo ime povezuje s Premier ligom. Naime, nedavno ga je ozbiljno razmatrao i Chelsea prije nego što su se odlučili za Liama Roseniora kao zamjenu za Enza Marescu. Kontakt je tada inicirao sportski direktor Laurence Stewart, koji hrvatskog trenera iznimno cijeni još iz vremena zajedničke suradnje u Monacu. Stewart je pokušao ispitati postoji li mogućnost dovođenja Kovača u London, što potvrđuje koliki ugled bivši hrvatski izbornik uživa na Otoku.

Ipak, ti su početni razgovori s londonskim klubom vrlo brzo pokazali kako Kovač nema namjeru napuštati Borussiju Dortmund usred sezone. Čvrsto vezan ugovorom s njemačkim velikanom do ljeta 2027. godine, odlazak usred natjecanja nikada nije bio realna opcija. Kovač je pokazao lojalnost klubu, no situacija bi se, kako navode izvori, mogla drastično promijeniti na ljeto, kada Premier liga postaje vrlo izgledna destinacija za njegov idući korak u karijeri.

Manchester United će stoga nastaviti pratiti njegov napredak u Bundesligi dok pripremaju važne odluke za novu sezonu, no Kovač nije jedino veliko ime u igri. Na popisu potencijalnih nasljednika nalaze se i drugi renomirani stručnjaci, među kojima se spominju Oliver Glasner, Marco Silva, Carlo Ancelotti, pa čak i izbornici Julian Nagelsmann te Thomas Tuchel. U tom uglednom društvu, Kovačeva disciplinirana i taktički potkovana filozofija nogometa mogla bi biti upravo ono što je potrebno za povratak Uniteda u vrh engleskog i europskog nogometa.
englezi Manchester United Niko Kovač

