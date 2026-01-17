FOTO I ove subote centar Zagreba vrvio je ljudima, špicom se prošetala i poznata lica

Subotnje prijepodne u centar Zagreba uvijek izmami mnoštvo ljudi.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Šetnja, kava, nabavka svježeg voća i povrća, svatko ima svoj ritual.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Tako je bilo i danas.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
A naši fotoreporteri u na špici su se zatekli i neke od poznatih osoba, među kojima i Marko Tolja, Mirela Holy, Milan Lučić, Jadranka Kosor...
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
