Pet puta se ženio, a živio je s ljubavnikom i LSD svakodnevno koristio kao lijek

Za milijune filmskih obožavatelja, Cary Grant bio je savršenstvo. Predstavljao je vrstu elegancije, karizme i šarma koja se činila nestvarnom sve dok je ne biste vidjeli na velikom platnu.

Ipak, sam glumac često se šalio kako bi i on volio biti Cary Grant, priznajući da je lik koji je stvorio bio samo uloga, njegova najveća i najzahtjevnija. Iza tog imena stajao je Archibald Leach, dječak rođen 18. siječnja 1904. u siromašnom predgrađu engleskog Bristola, u domu obilježenom napetošću, očevim alkoholizmom i majčinom kliničkom depresijom. Taj raskol između lika i stvarne osobe proganjao ga je cijeli život. "Proveo sam veći dio života kolebajući se između Archieja Leacha i Caryja Granta; nesiguran u obojicu, sumnjajući u svakoga od njih", priznao je jednom.

Temelji njegove duboke nesigurnosti i emocionalne otuđenosti postavljeni su u najranijoj dobi, kada je kao devetogodišnjak doživio traumu koja će ga definirati. Vrativši se jednog dana iz škole, rečeno mu je da mu je majka otišla na odmor. Istina je bila daleko mračnija, otac ju je, bez njegovog znanja, smjestio u psihijatrijsku ustanovu. Archie je odrastao vjerujući da je mrtva ili da ga je napustila, a strašnu istinu saznao je tek u 31. godini, nakon očeve smrti. Taj osjećaj napuštenosti stvorio je u njemu duboke ožiljke i, kako su kasnije tvrdile njegove supruge, trajnu nesposobnost da se s bilo kime istinski poveže. Bijeg od bolne stvarnosti pronašao je u svijetu mašte i izvedbe.

S nepunih 14 godina izbačen je iz škole te se pridružio putujućoj akrobatskoj trupi Boba Pendera. Bio je to njegov izlaz, karta za novi život. S trupom je kao šesnaestogodišnjak otputovao u Ameriku i odlučio ostati. Dvadesete godine prošlog stoljeća proveo je bruseći zanat u vodviljima, radeći kao hodač na štulama, žongler i komičar. Upravo su mu te godine dale akrobatsku spretnost i besprijekoran komičarski osjećaj koji će kasnije postati zaštitni znak njegove glume. Dolaskom u Hollywood 1931. godine, studio Paramount Pictures naložio mu je da promijeni ime. Archie Leach je ostavljen u New Yorku, a rođen je Cary Grant, uglađeni, šarmantni muškarac kakav je siromašni dječak iz Bristola oduvijek sanjao postati.

Ubrzo je postao jedna od najvećih zvijezda Zlatnog doba Hollywooda. Njegova karijera bila je spektakularna, obilježena kultnim ulogama u screwball komedijama poput "Silom dadilja" i "Njegova djevojka Petko", ali i suradnjama s Alfredom Hitchcockom u trilerima kao što su "Sumnja", "Ozloglašena" i "Sjever-sjeverozapad". Bio je utjelovljenje muževnosti, no istovremeno je posjedovao ranjivost koja ga je činila neodoljivim. No, dok je na platnu osvajao srca najvećih diva poput Katharine Hepburn i Ingrid Bergman, njegov privatni život bio je labirint tajni i kontroverzi.

Najveća enigma koja je pratila Caryja Granta bila je njegova seksualnost. Godinama su Hollywoodom kružile glasine da je biseksualac ili homoseksualac, a te su spekulacije najviše potpirivane njegovim dvanaestogodišnjim suživotom s glumcem Randolphom Scottom. Dvojica glumaca upoznala su se 1932. godine i ubrzo zajedno unajmila kuću na plaži poznatu kao "Bachelor Hall". Serija promotivnih fotografija iz tog razdoblja, koje ih prikazuju u opuštenim, gotovo intimnim kućnim pozama, dodatno je rasplamsala maštu javnosti. Njihova veza bila je toliko bliska da je Scott nastavio živjeti s Grantom čak i nakon što se Grantova prva supruga, Virginia Cherrill, uselila k njima. Iako je Grantova kći kasnije odlučno negirala te tvrdnje, mnogi biografi i holivudski insajderi, uključujući redatelja Georgea Cukora, tvrdili su da su Grant i Scott bili u ljubavnoj vezi. Prema nedavno objavljenim memoarima kostimografa Orry-Kellyja, on je također bio u burnoj i fizički nasilnoj vezi s Grantom u New Yorku, prije nego što je ovaj postao slavan. Grant je navodno Kellyju slomio srce svojom opsesijom plavušama, iako se "uvijek vraćao kući meni".

Kako bi održao imidž heteroseksualne zvijezde u izrazito homofobnoj industriji, Grant se ženio čak pet puta. Njegovi brakovi s Virginijom Cherrill, nasljednicom Barbarom Hutton, Betsy Drake, Dyan Cannon i Barbarom Harris često su bili kratki i turbulentni. S glumicom Dyan Cannon, koja je bila 33 godine mlađa, dobio je svoje jedino dijete, kćer Jennifer, u 62. godini. Iako je tvrdio da je sa svim bivšim suprugama ostao prijatelj, one su redom opisivale njegovu emocionalnu distanciranost i nemogućnost ostvarivanja dublje povezanosti. U očajničkoj potrazi za unutarnjim mirom i rješenjem svojih psiholoških problema, krajem pedesetih godina okrenuo se radikalnoj metodi, terapiji LSD-om.

Upoznala ga je s njom njegova treća supruga, Betsy Drake. U to vrijeme LSD je bio legalan i smatran obećavajućim sredstvom u psihoterapiji. Tijekom nekoliko godina, pod nadzorom liječnika, Grant je prošao kroz stotinjak seansi, opisujući to iskustvo kao "ponovno rođenje" koje mu je pomoglo da se suoči s demonima iz prošlosti i konačno pomiri Archieja Leacha s Caryjem Grantom. Tvrdio je da je tijekom tih seansi osjetio "istinsku, duboku i iskrenu sreću", ali je kasnije priznao da je uzimanje LSD-a bila "potpuno glupa stvar" koju je učinio kao "samouvjereni prostak koji skriva slojeve licemjerja i taštine". Cary Grant preminuo je od posljedica moždanog udara 1986. godine, u 82. godini. Zanimljivo, njegov dugogodišnji prijatelj i cimer Randolph Scott umro je samo dva mjeseca kasnije. Grant je otišao tiho, bez sprovoda, a njegov pepeo prosut je na nepoznatoj lokaciji.