Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Lažni život hollywoodskog ljepotana

Pet puta se ženio, a živio je s ljubavnikom i LSD svakodnevno koristio kao lijek

RGR Collection/ CORDON
Autor
Maja Car
18.01.2026.
u 10:30

Bio je oličenje šarma, uglađeni gospodin kojeg su obožavale generacije, no, iza besprijekorne fasade Caryja Granta, rođenog u Bristolu na današnji dan 1904., siromašni dječak progonjen traumama iz djetinjstva, koji je cijeli život proveo u potrazi za samim sobom

Za milijune filmskih obožavatelja, Cary Grant bio je savršenstvo. Predstavljao je vrstu elegancije, karizme i šarma koja se činila nestvarnom sve dok je ne biste vidjeli na velikom platnu.

Ipak, sam glumac često se šalio kako bi i on volio biti Cary Grant, priznajući da je lik koji je stvorio bio samo uloga, njegova najveća i najzahtjevnija. Iza tog imena stajao je Archibald Leach, dječak rođen 18. siječnja 1904. u siromašnom predgrađu engleskog Bristola, u domu obilježenom napetošću, očevim alkoholizmom i majčinom kliničkom depresijom. Taj raskol između lika i stvarne osobe proganjao ga je cijeli život. "Proveo sam veći dio života kolebajući se između Archieja Leacha i Caryja Granta; nesiguran u obojicu, sumnjajući u svakoga od njih", priznao je jednom.

Temelji njegove duboke nesigurnosti i emocionalne otuđenosti postavljeni su u najranijoj dobi, kada je kao devetogodišnjak doživio traumu koja će ga definirati. Vrativši se jednog dana iz škole, rečeno mu je da mu je majka otišla na odmor. Istina je bila daleko mračnija, otac ju je, bez njegovog znanja, smjestio u psihijatrijsku ustanovu. Archie je odrastao vjerujući da je mrtva ili da ga je napustila, a strašnu istinu saznao je tek u 31. godini, nakon očeve smrti. Taj osjećaj napuštenosti stvorio je u njemu duboke ožiljke i, kako su kasnije tvrdile njegove supruge, trajnu nesposobnost da se s bilo kime istinski poveže. Bijeg od bolne stvarnosti pronašao je u svijetu mašte i izvedbe.

S nepunih 14 godina izbačen je iz škole te se pridružio putujućoj akrobatskoj trupi Boba Pendera. Bio je to njegov izlaz, karta za novi život. S trupom je kao šesnaestogodišnjak otputovao u Ameriku i odlučio ostati. Dvadesete godine prošlog stoljeća proveo je bruseći zanat u vodviljima, radeći kao hodač na štulama, žongler i komičar. Upravo su mu te godine dale akrobatsku spretnost i besprijekoran komičarski osjećaj koji će kasnije postati zaštitni znak njegove glume. Dolaskom u Hollywood 1931. godine, studio Paramount Pictures naložio mu je da promijeni ime. Archie Leach je ostavljen u New Yorku, a rođen je Cary Grant, uglađeni, šarmantni muškarac kakav je siromašni dječak iz Bristola oduvijek sanjao postati.

Ubrzo je postao jedna od najvećih zvijezda Zlatnog doba Hollywooda. Njegova karijera bila je spektakularna, obilježena kultnim ulogama u screwball komedijama poput "Silom dadilja" i "Njegova djevojka Petko", ali i suradnjama s Alfredom Hitchcockom u trilerima kao što su "Sumnja", "Ozloglašena" i "Sjever-sjeverozapad". Bio je utjelovljenje muževnosti, no istovremeno je posjedovao ranjivost koja ga je činila neodoljivim. No, dok je na platnu osvajao srca najvećih diva poput Katharine Hepburn i Ingrid Bergman, njegov privatni život bio je labirint tajni i kontroverzi.

Najveća enigma koja je pratila Caryja Granta bila je njegova seksualnost. Godinama su Hollywoodom kružile glasine da je biseksualac ili homoseksualac, a te su spekulacije najviše potpirivane njegovim dvanaestogodišnjim suživotom s glumcem Randolphom Scottom. Dvojica glumaca upoznala su se 1932. godine i ubrzo zajedno unajmila kuću na plaži poznatu kao "Bachelor Hall". Serija promotivnih fotografija iz tog razdoblja, koje ih prikazuju u opuštenim, gotovo intimnim kućnim pozama, dodatno je rasplamsala maštu javnosti. Njihova veza bila je toliko bliska da je Scott nastavio živjeti s Grantom čak i nakon što se Grantova prva supruga, Virginia Cherrill, uselila k njima. Iako je Grantova kći kasnije odlučno negirala te tvrdnje, mnogi biografi i holivudski insajderi, uključujući redatelja Georgea Cukora, tvrdili su da su Grant i Scott bili u ljubavnoj vezi. Prema nedavno objavljenim memoarima kostimografa Orry-Kellyja, on je također bio u burnoj i fizički nasilnoj vezi s Grantom u New Yorku, prije nego što je ovaj postao slavan. Grant je navodno Kellyju slomio srce svojom opsesijom plavušama, iako se "uvijek vraćao kući meni".

Kako bi održao imidž heteroseksualne zvijezde u izrazito homofobnoj industriji, Grant se ženio čak pet puta. Njegovi brakovi s Virginijom Cherrill, nasljednicom Barbarom Hutton, Betsy Drake, Dyan Cannon i Barbarom Harris često su bili kratki i turbulentni. S glumicom Dyan Cannon, koja je bila 33 godine mlađa, dobio je svoje jedino dijete, kćer Jennifer, u 62. godini. Iako je tvrdio da je sa svim bivšim suprugama ostao prijatelj, one su redom opisivale njegovu emocionalnu distanciranost i nemogućnost ostvarivanja dublje povezanosti. U očajničkoj potrazi za unutarnjim mirom i rješenjem svojih psiholoških problema, krajem pedesetih godina okrenuo se radikalnoj metodi, terapiji LSD-om.

Upoznala ga je s njom njegova treća supruga, Betsy Drake. U to vrijeme LSD je bio legalan i smatran obećavajućim sredstvom u psihoterapiji. Tijekom nekoliko godina, pod nadzorom liječnika, Grant je prošao kroz stotinjak seansi, opisujući to iskustvo kao "ponovno rođenje" koje mu je pomoglo da se suoči s demonima iz prošlosti i konačno pomiri Archieja Leacha s Caryjem Grantom. Tvrdio je da je tijekom tih seansi osjetio "istinsku, duboku i iskrenu sreću", ali je kasnije priznao da je uzimanje LSD-a bila "potpuno glupa stvar" koju je učinio kao "samouvjereni prostak koji skriva slojeve licemjerja i taštine". Cary Grant preminuo je od posljedica moždanog udara 1986. godine, u 82. godini. Zanimljivo, njegov dugogodišnji prijatelj i cimer Randolph Scott umro je samo dva mjeseca kasnije. Grant je otišao tiho, bez sprovoda, a njegov pepeo prosut je na nepoznatoj lokaciji.

Ključne riječi
ingrid bergman Hollywood Alfred Hitchcock Randolp Scott ljubavnik cary grant

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar Dars
Dars
14:15 18.01.2026.

Većina gayeva ima neku disfunkcionalnu prošlost.

Avatar Pametanumoruludih
Pametanumoruludih
15:18 18.01.2026.

Svi glumci i glumice idu ljevo i desno...po potrebi...

AN
Anteo
22:24 18.01.2026.

Svi ti Holivudski glumci imaju sličnu prošlost. Ne mogu dobiti ulogu ako se ne spuste na niske grane. Mislim da ga je više pogodilo da ga iskorištavaju nego sve ono što mu se dogodilo prije glumačke karijere, zato je koristio LSD.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2026 European Film Awards, in Berlin
Tko je slavio na Europskim filmskim nagradama

Apsolutni pobjednik i najbolji europski film s pet osvojenih nagrada je "Sentimentalna vrijednost" Joachima Triera

Nama najvažniji pobjednik u Berlinu je Igor Bezinović i njegov "Fiume o morte!" kao najbolji europski dokumentarac, a Joachim Trier je uz sve nagrade njegovu filmu i najbolji europski redatelj. Nagrada za životno djelo uručena je Liv Ullmann, a priznanje za izuzetan doprinos svjetskoj kinematografiji Alice Rohrwacher. Dodjelu je obilježila i snažna politička poruka iranskih filmaša za slobodu svoje zemlje

'Sedam satova' guta se u dahu

Hrvati se masovno upecali na Netflixovu Agathu Christie za mlade. Serija je hit!

Sudeći po podacima iz Guinnessove knjige rekorda, s dvije milijarde prodanih knjiga Agatha Christie i dalje je najprodavanija autorica fikcije, brojčano su je nadigrali samo Shakespeare i Biblija. Njeni romani se i dalje adaptiraju, a Netflix je upravo adaptirao onaj iz 1929. Serija ima tri nastavka, glavna junakinja je mlda Bundle Brent, ubojstava ne manjka i sigurno će mlađu publiku privući spisateljičinim knjigma

Doživjeti stotu poput Betty White

Prije stotog rođendana ispalila je: 'Za vezu sa starim prijateljima ne treba mi Facebook već ploča za prizivanje duhova'

Betty White rođena je na današnji dan, 17. siječnja 1922. Bila je puno više od 'zlatne djevojke'. Bila je prva žena koja je producirala vlastiti sitcom, bila je najstarija osoba koja je vodila kultni "Saturday Night Live", a u Guinnessovoj knjizi rekorda zabilježena je kao glumica s najduljim stažem na televiziji i filmu - čak 80 godina

Veliki dan za "Fiume o morte!"

Hoće li europski Oscar u Hrvatsku? Dodjelu iz Berlina pratite s Riječanima u Art-kinu

Već naveliko nagrađivan film "Fiume o morte!" Igora Bezinovića nominiran je u kategorijama najboljeg europskog filma i najboljeg europskog dokumentarca. Domaćin 38. svečane dodjele Europskih filmskih nagrada je ponovno Berlin, kao sjedište Europske filmske akademije, a uz Hrvate nominirani su i "Glas Hind Rajab" Kaouther Ben Hanie, "Bugonia" Yorgosa Lanthimosa, "Sirât" Olivera Laxea, "Jedan običan incident" Jafara Panahija, "Kasna smjena" Petre Volpe i "Gledati u Sunce" Masche Schilinski

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!