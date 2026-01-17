Naši Portali
PREMIER LIGA

Liverpool kiksao protiv davljenika, Chelsea se pred svojim navijačima vratio pobjedama

Premier League - Liverpool v Burnley
Peter Powell/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
17.01.2026.
u 18:42

S ovim bodom Liverpool se vratio na četvrto mjesto sa 36 bodova, dok je Manchester United, koji je ranije u subotu na svom Old Traffordu svladao Manchester City sa 2-0, peti sa 35 bodova. Burnley je, pak, ostao 19. sa 14 bodova

Aktualni engleski nogometni prvak Liverpool u susretu je 22. kola opet kiksao igrajući 1-1 protiv predzadnjeg Burnleyja na svom Anfieldu. Wirtz (42) je doveo domaće u prednost, ali je Edwards (65) sredinom nastavka poravnao.

S ovim bodom Liverpool se vratio na četvrto mjesto sa 36 bodova, dok je Manchester United, koji je ranije u subotu na svom Old Traffordu svladao Manchester City sa 2-0, peti sa 35 bodova. Burnley je, pak, ostao 19. sa 14 bodova.

Borna Sosa ostao je na klupi Crystal Palacea koji je izgubio na gostovanju kod Sunderlanda sa 1-2. Pino (30) je doveo goste u prednost, ali su Le Fee (34) i Brobbey (71) kreirali preokret. Palace je 12. sa 28 bodova, pet manje od osmog Sunderlanda.

Na vrhu je Arsenal sa 49 bodova, šest više od drugog Manchester Cityja i treće Aston Ville.
Premier league Burnley Liverpool

