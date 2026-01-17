Naši Portali
POGLEDAJTE POGOTKE

VIDEO Nezaustavljivi Ante Budimir! As vatrenih zabio dva gola, Dalić sada lakše diše

LaLiga - Osasuna v Atletico Madrid
VINCENT WEST/REUTERS
Autor
Željko Janković
17.01.2026.
u 21:06

Ante Budimir ove je sezone postigao osam ligaških pogodaka ove sezone. Osasuna je trenutačno na 11. mjestu u španjolskom prvenstvu s 22 boda nakon 20 utakmica

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir postigao je dva pogotka za Osasunu u domaćoj 3:2 pobjedi nad Real Oviedom. Naš napadač zabio je najprije u 45. minuti za 1:1, a potom u 75. za 2:2. Zanimljivo, postigao je još jedan pogodak ali mu je poništen. Za pobjedu Osasune je zabio Munoz u drugoj minuti nadoknade utakmice. Golove Ante Budimira pogledajte OVDJE.

Ante Budimir ove je sezone postigao osam ligaških pogodaka ove sezone. Osasuna je trenutačno na 11. mjestu u španjolskom prvenstvu s 22 boda nakon 20 utakmica. Hrvat je prekinuo mali post bez golova koji je trajao prethodne tri utakmice. Ajax za koji nastupa Josip Šutalo remizirao je s Go Ahead Eaglesima (2:2).

Razočaravajući je to rezultat za Ajax koji je upisao drugi remi u posljednjih pet utakmica protiv 13. momčadi nizozemskog prvenstva. Šutalo je utakmicu započeo na klupi te je ušao u 75. minuti. Ajax je treći na prvenstvenoj ljestvici i za vodećim PSV-om zaostaje 15 bodova.
La Liga pogoci Španjolska Ante Budimir

ZK
zdravko.komsic
22:23 17.01.2026.

Još da ga Dalić voli... imali bi sigurnog centarfora

