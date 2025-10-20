Mektić i Krajicek poraženi u prvom kolu parova

Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek u ponedjeljak su poraženi u prvom kolu parova na ATP turniru u Baselu od Švicaraca Marc-Andree Hueslera i Jakuba Paula rezultatom 6-7 (4), 6-7 (4).

U prvom setu oba para čvrsto su držala svoje servise, te nitko nije došao do prilike za break. Hrvatsko-američki par poveo je 3-2 u tie-breaku, ali su Švicarci uzvratili s četiri poena u nizu, što je prelomilo prvi set u njihovu korist.

Mektić i Krajicek su u drugom setu tri puta spašavali svoj servis, ali ni to im nije pomoglo jer su na kraju ponovo izgubili u tie-breaku, i to nakon sat i 51 minute borbe.

Huesler i Paul svoje protivnike u drugom kolu saznat će nakon meča u kojem prvi nositelji, španjolsko-argentinska kombinacija Granollers/Zeballos, igraju protiv monegaško-francuskog para Arneodo/Muller.