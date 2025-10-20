Ajduković u drugom kolu challengera u kineskom Suzhou

Hrvatski tenisač, 24-godišnji Duje Ajduković (ATP-372), plasirao se u drugo kolo challengera u kineskom Suzhou nakon što je u ponedjeljak svladao trećeg nositelja, Portugalca Henriquea Rochu (ATP-161), s 6-7 (1), 7-6 (6), 6-4.

U prvom setu obojica tenisača po dva puta gube svoj servis, pa je odluka pala u tie-breaku. U 13. igri, nakon početnog vodstva Ajdukovića, portugalski je tenisač nanizao sedam poena i tako osvojio prvi set.

Splićanin je ranim breakom u drugom setu stigao do vodstva 3-0, te je prednost oduzetog servisa držao do devetog gema. Imao je priliku poravnati na 1-1 u setovima, ali ju je propustio. Rocha je vratio izgubljeni servis, te je i drugi set odlučen u tie-breaku. Za razliku od prvog, drugi tie-break bio je neizvjestan do samog kraja. Portugalac je imao vodstvo 6-5, no Ajduković je dobio sljedeća tri poena i meč je otišao u treći set.

U odlučujućem setu Ajduković je s dva uzastopna breaka došao do vodstva 5-1. U osmom gemu propustio je priliku zaključiti meč na svoj servis, ali drugu priliku da na svoj početni udarac dobije meč nije propustio, te je nakon 2 sata i 21 minute borbe prošao u drugo kolo.

Protivnik u sljedećem kolu bit će mu pobjednik susreta između Kineza Jiea Cuija i Japanca Yusukea Takahashija.

Najbolji rezultat ove godine Ajduković je ostvario krajem kolovoza, kada je u finalu challengera u Comu poražen od sugrađanina Luke Mikruta.