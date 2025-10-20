Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Tenis

Ajduković u drugom kolu challengera u kineskom Suzhou

Varaždin: Duje Ajduković i Edas Butvilas u drugom meču Davis cupa između Hrvatske i Litve
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Hina
20.10.2025.
u 15:15

Najbolji rezultat ove godine Ajduković je ostvario krajem kolovoza, kada je u finalu challengera u Comu poražen od sugrađanina Luke Mikruta

Hrvatski tenisač, 24-godišnji Duje Ajduković (ATP-372), plasirao se u drugo kolo challengera u kineskom Suzhou nakon što je u ponedjeljak svladao trećeg nositelja, Portugalca Henriquea Rochu (ATP-161), s 6-7 (1), 7-6 (6), 6-4.

U prvom setu obojica tenisača po dva puta gube svoj servis, pa je odluka pala u tie-breaku. U 13. igri, nakon početnog vodstva Ajdukovića, portugalski je tenisač nanizao sedam poena i tako osvojio prvi set.

Splićanin je ranim breakom u drugom setu stigao do vodstva 3-0, te je prednost oduzetog servisa držao do devetog gema. Imao je priliku poravnati na 1-1 u setovima, ali ju je propustio. Rocha je vratio izgubljeni servis, te je i drugi set odlučen u tie-breaku. Za razliku od prvog, drugi tie-break bio je neizvjestan do samog kraja. Portugalac je imao vodstvo 6-5, no Ajduković je dobio sljedeća tri poena i meč je otišao u treći set.

U odlučujućem setu Ajduković je s dva uzastopna breaka došao do vodstva 5-1. U osmom gemu propustio je priliku zaključiti meč na svoj servis, ali drugu priliku da na svoj početni udarac dobije meč nije propustio, te je nakon 2 sata i 21 minute borbe prošao u drugo kolo.

Protivnik u sljedećem kolu bit će mu pobjednik susreta između Kineza Jiea Cuija i Japanca Yusukea Takahashija.

Najbolji rezultat ove godine Ajduković je ostvario krajem kolovoza, kada je u finalu challengera u Comu poražen od sugrađanina Luke Mikruta.
Ključne riječi
tenis Duje Ajduković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još