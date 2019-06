Pogledajte kako nakon devet godina izgleda djevojka koja je ljepotom očarala svijet

😘 Besos 😘 millones de 😘 Gracias por tanto! Gracias por alegrar mi corazón ❣ Quiero agradecer a @goldeditionpy @kerasyspy por acompañarme por apostar en mi imagen y gracias a ustedes por corear Mi Nombre por darme tanto cariño a los Medios de comunicación del mundo y a lo de mi Pais!!! Fuimos #TT en BRASIL y hoy fuimos Noticias más Destacadas de #google no se cómo explicar tanta alegria! Gracias Infinitas por todo!! 🇵🇾🇧🇷💛❤️ A Mi Selección Paraguay 🇵🇾 por demostrar Garra y corazón..!

A post shared by Lari Riquelme (@larissariquelme) on Jun 20, 2019 at 7:29am PDT