Max Verstappen slavio na Velikoj nagradi Nizozemske

Nizozemski vozač Formule 1 Max Verstappen (Red Bull) pobijedio je u nedjelju u utrci za VN Nizozemske u Zandvoortu, te je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva.

Verstappen je na stazi u Zandvoortu, koja je nakon 36 godina u kalendaru Formule 1, vodio od starta do cilja. Nizozemcu je to sedma pobjeda u sezoni, a 17. u karijeri.

Drugo mjesto pripalo Britancu Lewisu Hamiltonu (Mercedes), a treći je bio njegov momčadski kolega Finac Valtteri Bottas.

Nakon 13 utrka Verstappen je skupio 224,5 boda, slijedi Hamilton koji ima tri boda manje (za najbrži krug dobio je dodatni bod). Na trećem mjestu je Bottas sa 123 boda.

Sljedeća utrka je 12. rujna u Monzi za VN Italije.

Dutch Grand Prix Formula One F1 - Dutch Grand Prix - Circuit Zandvoort, Zandvoort, Netherlands - September 5, 2021 Red Bull's Max Verstappen celebrates on the podium after winning the race