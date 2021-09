Dinamova legenda uz Dalića i Hrvatsku: Previše smo kritični, pa pogledajte Francuze

Nije to bila utakmica koju ćemo pamtiti po nekakvoj ljepoti, ali u Bratislavi su bili najvažniji bodovi, a Hrvatska je slavila protiv Slovačke s 1:0, s tim pogotkom Brozovića izabranici Zlatka Dalića dobro koračaju kvalifikacijskom skupinom.

Teško uz Hrvatsku i Dinamo

- Ma zadovoljan sam pobjedom, ali znate što, pa ja više ne mogu gledati utakmice Dinama i reprezentacije, postaje mi to sve teže, samo se nerviram. Super je kad se dobije ovako važna utakmica u kvalifikacijama, ali moj je dojam da smo previše sterilni - kazao nam je nakon utakmice legendarni Marko Mlinarić.

Izbornik Dalić prilično je izmijenio sastav, mnoge je iznenadio i to je na početku izgledalo jako dobro, polovicu prvog dijela Hrvatska je odigrala jako dobro, agresivno.

- Izbornik je očito tim izmjenama pokušao nešto napraviti i bilo je to dobro na početku utakmice, ali poslije toga baš i nije bilo dobro. Stoga, moramo se čak i zapitati imaju li neki igrači kapacitete za reprezentaciju. Jer, ne igraju utakmice treneri nego igrači. Iako, lakše je izborniku nego treneru u klubu, u klubu imaš 25 igrača pa se snalaziš, izbornik ipak ima puno veću širinu izbora.

Iako u ovim kvalifikacijama nismo ni blizu najboljim izdanjima, Hrvatska i dalje dobro stoji u svojoj skupini.

- Istina je da stojimo dobro, da smo na vrhu, a posebno je dobro u odnosu na to kako izgledamo. Nemam namjeru kritizirati i pametovati, ali moj je dojam da nismo dovoljno konkretni, nemamo prolazaka jedan na jednoga, driblinga, premalo je prodora, nekakvih podvaljivanja lopti. Možda su nam neki igrači i umorni, kao Kovačić ili Brozović, ili mi previše očekujemo od naših igrača. No, sami su si ‘krivi’, oni su svojim dosadašnjim igrama postavili visoke standarde i onda svi mi od njih očekujemo da češće ponavljaju takve utakmice. Ma ima i sad onih koji igraju dobro ili jako dobro. Kažem, možda smo previše kritični jer vidim da se i druge reprezentacije muče, evo Francuzi su sa svojim zvijezdama odigrali dva remija zaredom, kod kuće s Bosnom i Hercegovinom i sad u Ukrajini. Gledajte, puno toga je poremetila korona, imali smo Europsko prvenstvo, brojni igrači su igrali kvalifikacije za europska klupska natjecanja. K tome, završavao je prijelazni rok, nekima su glave bile u tome, neki su i promijenili klubove, ali sad razmišljaju o novom stanu, o novoj momčadi, nogomet je kompliciran. No mislim da naša kvalifikacijska skupina nije baš posebno složena - kaže Mlinarić.

Nekakav minimalni cilj u ove tri vezane utakmice bio je pet bodova, u prve dvije Hrvatska je uzela četiri i sad protiv Slovenije ima priliku prebaciti taj osnovni cilj i napraviti veliki korak.

- To je jako važno, treba skupljati bodove iako bih ja volio da igramo konkretnije. No, u dobroj smo poziciji, glavno je da smo ovu utakmicu dobili, ovakva pobjeda diže momčad, diže motive, postaje dobar okidač za dalje. Iako, moramo biti oprezni i sad protiv Slovenije, oprezni kao i dosad, ali igra se u Splitu, očekujem odličnu atmosferu i s nova tri boda napravili bismo jako veliki posao u kvalifikacijskoj skupini - drži legendarni Marko Mlinarić.

Oršić bolji nego u Dinamu

Pitali smo Mlinku tko mu se najviše svidio u našim redovima u ovoj minimalnoj pobjedi Hrvatske nad Slovačkom.

- Svakako vratar Ivušić, svaka čast dečku koji je uskočio umjesto Livakovića i odradio je sve odlično. Meni je i Vida u početku bio jako dobar, imao je šansu i za gol, ali je onda u predaju napravio dosta grešaka. Svidio mi se i Oršić, odigrao je utakmicu puno bolje od onoga što u ovoj sezoni igra u Dinamu. Odlično je pucao i malo je nedostajalo da ta lopta sjedne pod prečku, puno je radio, nudio se - komentirao nam je Marko Mlinarić.

Sad je prilika za Dalićevu vrstu da u Splitu protiv Slovenije napravi novi i to veliki korak prema Svjetskom prvenstvu u Kataru i da momčadi Matjaža Keka uzvrati za poraz iz ožujka, kad je Slovenija u Stožicama slavila s 1:0. No, mogla bi to biti jako opasna utakmica za Hrvatsku ne podigne li još svoju igru, nekakav kis odveo bi nas u nemirne vode za nastavak kvalifikacija.

