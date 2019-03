Mateo Kovačić iznenadio izjavom o Hrvatskoj, ovo će izazvati polemike

Hrvatska je država sa strašno talentiranim igračima, ali nam fali volje raditi. Ne treniramo baš puno - poručio je u Mateo Kovačić u intervjuu za službenu stranicu Chelseaja nakon što je protiv Azerbajdžana odigrao 50. utakmicu za hrvatsku reprezentaciju.

Kovačić se prisjetio i dolaska u Dinamo.

- S deset godina igrao sam za Linz protiv Dinama u Zagrebu i svidio sam im se. Dvije godine sam išao na natjecanja i igrao s njima, a onda su odlučili moju obitelj vratiti u Hrvatsku. Bio je to jedan od najljepših dana u mom životu. Bio sam malo tužan jer sam napuštao svoje prijatelje i školu, no znao sam da ću to naći i u Hrvatskoj. Ali teže je bilo mojoj obitelji... Imali su odlične poslove, sestre su mi tamo išle u školu... Ali eto, odabrali smo odlazak i to je bio savršen izbor. S 12 sam otišao u Hrvatsku, a imali smo čudesnu generaciju tamo.

Kovačić je s 14 godina slomio nogu i karijera je bila upitna.

- Vjerovali smo Bogu i znali smo da ću se vratiti. I vratio sam se! Sa 16 sam došao u prvu momčad, a prva utakmica je bila zaista posebna. Prošlo je dugo vremena, no zabio sam u njoj, bio je to pravi dan za pamćenje! Moj otac je bio najsretniji jer se najviše mučio dok sam bio ozlijeđen i taj gol je bio za njega. Mislim da je on sada najponosniji na svijetu.

