BUNDESLIGA

Matanović ušao s klupe protiv bišeg kluba: Freiburg i Eintracht remizirali

19.10.2025.
u 18:26

Držali su gosti tri boda u džepu sve do 88. minute kada je najbolji domaći strijelac Grifo pogodio za 2-2 i konačnu podjelu bodova

 Po bod su osvojili nogometaši Freiburga i Eintrachta nakon što su ove nedjelje odigrali 2-2 u dvoboju sedmog kola Bundeslige.

Već u drugoj minuti Freiburg je poveo golom Scherhanta. Međutim, do kraja prvog dijela uslijedio je potpuni preokret i to u režiji Burkardta. U 18. i 38. minuti zabijao je 25-godišnji njemački reprezentativac za preokret i vodstvo Eintrachta 2-1.

Držali su gosti tri boda u džepu sve do 88. minute kada je najbolji domaći strijelac Grifo pogodio za 2-2 i konačnu podjelu bodova.

Hrvatski napadač Igor Matanović počeo je utakmicu na klupi za pričuve Freiburga, a protiv svog donedavnog je kluba zaigrao od 64. minute.

Eintracht je sedmi na ljestvici, a Freiburg deveti.

