Nakon duge i teške bolesti preminuo je legendarni hrvatski nogometaš (57), bio je ikona HNL-a

Nakon duge i teške bolesti, u 57. godini preminuo je kultni Željko Rumbak, dugogodišnje veliko ime hrvatskog nogometa te nekadašnji poznati golman s 'HNL pašnjaka' te trener iz Zagorja koji je bio jedna od legendi naše domaće lige. Rumbak je rođen 21. kolovoza 1969. u Krapini i bio je jedan od najpoznatijih nogometnih vratara iz tog kraja.

Uspješnu karijeru je započeo u NK Zagorcu iz Krapine, odličnim nastupima je postao sjajan golman kojeg je krasila iznimna hrabrost, a još je nastupao za Samobor, zaprešićki Inter te legendarni Varteks iz najslavnijih dana.

Nakon igračke karijere, nastavio je s trenerskom karijerom u Interu, nastavio u Sesvetama i Dinamu II kao trener golmana, a svojevremeno je radio u stožeru hrvatske U-17 reprezentacije, što mu je bilo veliko priznanje za njegov trenerski rad s vratima.

- Počivao u miru Deda Rumbak, zauvijek u srcima svih Varteksovaca. Dragi Renato i cijela obitelj, primite najiskrenije izraze naše sućuti, NK Varteks danas tuguje - napisali su na klupskim stranicama iz redova Varteksa.