TUŽNE VIJESTI

Nakon duge i teške bolesti preminuo je legendarni hrvatski nogometaš (57), bio je ikona HNL-a

NK Varteks
VL
Autor
Stjepan Meleš
19.10.2025.
u 12:50

Odličnim nastupima je postao sjajan golman kojeg je krasila iznimna hrabrost, a u još je igrao za Samobor, zaprešićki Inter i Varteks.

Nakon duge i teške bolesti, u 57. godini preminuo je kultni Željko Rumbak, dugogodišnje veliko ime hrvatskog nogometa te nekadašnji poznati golman s 'HNL pašnjaka' te trener iz Zagorja koji je bio jedna od legendi naše domaće lige. Rumbak je rođen 21. kolovoza 1969. u Krapini i bio je jedan od najpoznatijih nogometnih vratara iz tog kraja.

Uspješnu karijeru je započeo u NK Zagorcu iz Krapine, odličnim nastupima je postao sjajan golman kojeg je krasila iznimna hrabrost, a još je nastupao za Samobor, zaprešićki Inter te legendarni Varteks iz najslavnijih dana.

Nakon igračke karijere, nastavio je s trenerskom karijerom u Interu, nastavio u Sesvetama i Dinamu II kao trener golmana, a svojevremeno je radio u stožeru hrvatske U-17 reprezentacije, što mu je bilo veliko priznanje za njegov trenerski rad s vratima. 

- Počivao u miru Deda Rumbak, zauvijek u srcima svih Varteksovaca. Dragi Renato i cijela obitelj, primite najiskrenije izraze naše sućuti, NK Varteks danas tuguje - napisali su na klupskim stranicama iz redova Varteksa.

hrvatska nogometna reprezentacija Željko Rumbak nogomet Varteks HNL

Komentara 2

Pogledaj Sve
PE
Pentagon
13:22 19.10.2025.

RIP ali kultni?

Avatar Radoboj
Radoboj
12:58 19.10.2025.

Dragi Željko! Igrali smo onomad stolni tenis i košarku, kao golobradi srednjoškolci družili se uživajući u sportu i rekereaciji. Osupnula me ova vijest i jedino što mogu još napisati jest poruka da ti želim da počivaš u miru.

Želite prijaviti greške?

