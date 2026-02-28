Vući ćemo hrabre poteze kad dođemo na vlast da opet ne gledamo 20 godina HDZ

Nijedna afera nije toliko “razdrmala” vladajuću koaliciju kao snimka glavnog tajnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre na kojoj pjeva pjesme u kojima se slavi poglavnik Ante Pavelić. Teza premijera Plenkovića kako ljevica širi histeriju i bez utemeljenja priča o ustašizaciji Hrvatske srušila se kao kula od karata. Zašto smatra da je Dabro samo posljedica, a ne i uzrok društvenih podjela u državi, može li se HDZ nakon oštrog skretanja udesno vratiti ponovno na centar i zašto je uvjerena da će ljevica dobiti iduće izbore i vladati minimalno dva mandata, za Obzor govori koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
