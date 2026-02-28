Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO/FOTO Eksplozije u Teheranu, Iran lansirao rakete, požar bukti u američkoj mornaričkoj bazi u Bahrainu
Ciljali simbol režima? Eksplozija kod ureda Alija Hameneija, evo gdje je premješten vođa
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
FOTO Eksplozije, ljudi bježe u skloništa, redovi za benzin: Pogledajte prizore iz Irana pod napadom
Ubojito precizni američki projektili za napad na Iran kotišteni su i na Balkanu: NATO je njima gađao srpske položaje
VIDEO Snažne eksplozije u Dubaiju: Burj Khalifa evakuirana, turistima poslana hitna upozorenja
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
INTERVJU: SANDRA BENČIĆ

Vući ćemo hrabre poteze kad dođemo na vlast da opet ne gledamo 20 godina HDZ

Autor
Petra Maretić Žonja
28.02.2026.
u 14:14

Koordinatorica stranke Možemo o radikaliziranju i podjelama u hrvatskom društvu

Nijedna afera nije toliko “razdrmala” vladajuću koaliciju kao snimka glavnog tajnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre na kojoj pjeva pjesme u kojima se slavi poglavnik Ante Pavelić. Teza premijera Plenkovića kako ljevica širi histeriju i bez utemeljenja priča o ustašizaciji Hrvatske srušila se kao kula od karata. Zašto smatra da je Dabro samo posljedica, a ne i uzrok društvenih podjela u državi, može li se HDZ nakon oštrog skretanja udesno vratiti ponovno na centar i zašto je uvjerena da će ljevica dobiti iduće izbore i vladati minimalno dva mandata, za Obzor govori koordinatorica Možemo Sandra Benčić.

Ključne riječi
intervju SDP Možemo! Sandra Benčić

Komentara 15

Pogledaj Sve
Avatar punk
punk
14:24 28.02.2026.

o kakvoj ona govovori vlasti, ljevo zelene politike nemaju nikakvo uporište u znanosti, prodaju šuplje priče...

Avatar Burviles
Burviles
14:20 28.02.2026.

ova sektašica nema veze s životom !!

Avatar Cogitor
Cogitor
14:24 28.02.2026.

Opet?! Koliko ova ima prostora u medijima to je strašno! Potpuni nesrazmjer s postotcima koje je njena stranka prikupila. Nije mi jasno koji je ona "mozak", koja akademija, koje radno iskustvo, koji objavljeni radovi, koji uspjeh u realnom sektoru . Hell koji uspjeh u politici kad smo već kod tog?!?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!