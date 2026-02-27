Naši Portali
SVAKA ČAST

Hrvatica na rubu svijeta napravila čudesan pothvat kakav nitko nije: Ovo će se pamtiti

Split: Dina Levačić predstavila svoj novi projekt "104 Dalmatinca", plivat će oko 104 dalmatinska otoka
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
27.02.2026.
u 18:34

Start i cilj su bili pored Landing steps, a Dina je navedenu dionicu otplivala za 17 sati i 13 minuta

Hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić postala je prva osoba koja je uspješno otplivala oko britanskog otoka u Atlantskom oceanu Sveta Helena, dionicu u duljini od 48 kilometara.

Start i cilj su bili pored Landing steps, a Dina je navedenu dionicu otplivala za 17 sati i 13 minuta.

"Postala sam prva osoba u povijesti koja je isplivala ovu rutu. Bilo je teško i mentalno i fizički. Znala sam da me to čeka, ali bilo je još teže od očekivanog zbog valova koji su me pratili cijelim putem, morskih struja i plivanja po noći. Lokalni tim koji me pratio nije mogao biti bolji, a i mještani su me srčano ispratili i na startu i na cilju i na tome sam im jako zahvalna", rekla je Levačić nakon još jednog pothvata.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda
Ključne riječi
Plivanje Dina Levačić

Komentara 2

Pogledaj Sve
RO
roumio
19:44 27.02.2026.

Bravo, Dina!

BA
bahmbijomb
19:53 27.02.2026.

