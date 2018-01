Gavranović iz Rijeke u Dinamo - transfer kojim su gotovo svi profitirali

U četvrtak počinju pripreme Dinama za nastavak sezone, plavi kreću u puno boljem ozračju nego prije godinu dana, sad imaju opipljivu prednost na tablici u odnosu na konkurenciju, 12 bodova pobjegli su drugoplasiranom Hajduku, 14 Osijeku, a čak 15 aktualnom prvaku Rijeci.

K tome, Dinamo pod vodstvom Marija Cvitanovića nema nijedan poraz, a konkurenciju će dodatno oslabiti. Barem će to napraviti Rijeci koju napušta Mario Gavranović i dolazi u Maksimir. Već prvog dana priprema novi napadač plavih trebao bi biti na raspolaganju Cvitanoviću.

Bez promjene načina igre

Tako je treneru barem djelomično ispunjena želja, da ima riješenu igračku križaljku do odlaska na pripreme. Na njih će plavi, nakon tri dana u Zagrebu, krenuti 7. siječnja put Rovinja, a nakon toga slijedi dvotjedni rad u Turskoj.

Angelo Henriquez otišao je u Meksiko, a na njegovo mjesto stiže Mario Gavranović. Taj je transfer odavno dogovoren, švicarski je reprezentativac zbog toga naišao i na negodovanje dijela navijača Rijeke, ali služi mu na čast što je ovu jesen u Rijeci i dalje davao sve što je mogao iako je znao da odlazi. Dugo nije želio potvrditi da ide u Dinamo, samo je govorio da će vjerojatno otići.

– Želim ambiciozan klub, ali i klub u kojem ću igrati. Velika mi je želja ići na Svjetsko prvenstvo, a da bih dobio poziv Švicarske, moram igrati i svojim igrama zaraditi poziv – govorio je Gavranović kojem je 28 godina i na ovom SP-u vidi svoju veliku priliku za odlazak na veliko natjecanje.

Bio je član reprezentacije koja je išla na SP u Brazilu, no ozlijedio je koljeno i ostao bez nastupa na toj svjetskoj sceni i sad vidi novu šansu. Sad je jasno da će tu priliku tražiti kroz Dinamo, iz Maksimira tvrde da će Gavranović već prvog dana biti na pripremama sa svojim novim klubom. Rijeka neće nešto zaraditi u tom transferu, Gavranović bi na ljeto ionako otišao besplatno jer mu istječe ugovor. Sada, nekoliko mjeseci prije isteka tog ugovora, odšteta može biti simbolična, moguće je da u nju bude uključen Domagoj Pavičić koji je jesen već odradio u Rijeci, a navodno bi Rijeka još pokojeg igrača koji je na platnom popisu Dinama (možda netko iz Lokomotive).

No Rijeka će uštedjeti na plaći jer Gavranović (navodno je imao 300.000 eura godišnje) bio je najplaćeniji igrač momčadi s Rujevice. A i Dinamo će dobro proći. Prodao je Angela Henriqueza za milijun i pol eura i riješio se njegove plaće koja je godišnje bila blizu milijun eura. Dobro će proći i sam Gavranović, imat će veću plaću nego u Rijeci, našao je klub u kojem će igrati i s kojim bi mogao naći put i do poziva na Svjetsko prvenstvo. Morao bi biti zadovoljan i trener Dinama. Naime, Gavranović je sličan tip napadača kakav je bio Henriquez tako da u koncepciji ne mora ništa puno mijenjati. Tek mu ostaje uigravanje s novim napadačem, a za to će imati dovoljno vremena tijekom cijelog proljeća u našoj ligi.

Gavranoviću, ako plavi ne dovedu još nekog napadača (a želja je drukčiji tip napadača, klasični, visoki centarfor kako bi se po potrebni mogao mijenjati način igre), konkurencija ostaje Armin Hodžić. Tako su tim transferom svi profitirali, možda tek navijači Rijeke neće biti sretni kad ga vide u “krivom” dresu na Rujevici u trećem kolu nastavka lige.

Mario je poliglot

Henriquez i Hodžić ove su jeseni svaki upisali po 22 nastupa, Čileanac je zabio devet, a napadač BiH osam golova. Gavranović je ove sezone odigrao 27 utakmica za Rijeku i zabio 13 golova. Prošle sezone u 36 nastupa 18 puta bio je strijelac.

Prilagodba na Dinamo ne bi mu trebala biti problem, ovaj Švicarac našeg podrijetla odlično govori hrvatski, ali je zapravo poliglot koji govori i njemački, talijanski, francuski, engleski, pomalo i španjolski. K tome, svlačionica Dinama uvijek je bila otvorena za sve nove igrače, tako će dočekati i Gavranovića.