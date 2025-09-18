Marino Bloudek 13. na Svijetu, Hrvatska ima još jednog velikog aduta na Svjetskom prvenstvu

Marino Bloudek osvojio je sjajno 13. mjesto na 800 metara. U svojoj polufinalnoj skupini na cilj je stigao sedmi u vremenu 1:4,33. To mu je treće najbrže vrijeme u karijeri.

- Ispred mene je devet Europljana što znači da je sljedeći cilj plasirati se u finale Europskog prvenstva koje će se održati sljedeće godine u Birminghamu. Drago mi je da sam se ustalio na rezultatima oko 1:44 minuta i vjerujem da ću sljedeće sezone pokušati spustiti rezultat prvi put ispod 1:44 minute. Eto, drugi put sam na ovom svjetskom prvenstvu istrčao normu za EP - rekao je vidno zadovoljni Bloudek.

Tračak nade ukazao se za finale kada je prva od tri polufinalne skupile bila jako spora?

- Istina, ali je sljedeća skupina bila je super brza, baš kao i moja. Nisam očekivao Kenijca Wanyopnyia u mojoj skupini. Nije trebao trčati ali su ga rasporedili da nemaju dvojicu u istoj skupini. Zbog ukupno petog rezultata kvalifikacija dobio sam super stazu - treću. Zbog te staze morao sam jako krenuti od početka što inače nije moja taktika. Čekao sam zadnjih 200 metara da nešto pokušam, ali su svi ostali jako finiširali. Ovo je strašan uspjeh, biti na kraju 13., a došao sam s 29. rezultatom. Kiša? Nije mi smetala, čak nisam ni osjetio da pada - rekao je Bloudek.

Sutra nastupa posljednji hrvatski adut - Sara Kolak, u kvalifikacijama bacanja koplja. Može li Sara treći put iznenaditi atletski svijet? Prvi put je to napravila kad je osvojila zlato na OI u Riu, drugi put kad je nakon duge stanke i loše forma bila četvrta na OI u Parizu.