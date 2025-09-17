Ovaj čovjek donedavno je prodavao toaletni papir. Sad je svjetski prvak i ima bogatstvo

U sparnoj tokijskoj noći, dok su oči cijelog atletskog svijeta bile uprte u njega, Cordell Tinch (25) djelovao je savršeno smireno. S nevjerojatnom kontrolom i ritmom preletio je deset prepona i u cilj ušao s vremenom od 12.99 sekundi, ostavivši iza sebe Jamajčane Orlanda Bennetta i Tylera Masona. Dok je slavio pod svjetlima reflektora, ogrnut američkom zastavom, malo tko je mogao zamisliti da je taj isti mladić prije samo tri godine bio potpuno izvan sporta, radeći slabo plaćene poslove kako bi preživio. Njegova pobjeda na Svjetskom prvenstvu nije samo sportski uspjeh; to je kulminacija jedne od najljepših priča o ustrajnosti, iskupljenju i vjeri u sebe koju je moderna atletika vidjela. Njegov put od tvorničkog pogona do svjetskog trona dokaz je da se i nakon potpunog odustajanja moguće vratiti jači nego ikad.

Put do zlata bio je sve samo ne pravocrtan. Kao iznimno talentirani srednjoškolac iz Green Baya u Wisconsinu, Tinch je dobio stipendiju za Sveučilište Minnesota, gdje se trebao natjecati u američkom nogometu i atletici. No, pritisak dvaju sportova doveo ga je do izgaranja. Prebacio se na Sveučilište Kansas, ali su se problemi nastavili, ovoga puta akademske prirode. Kad je početkom 2020. izbila pandemija, Tinch je donio radikalnu odluku – napustio je fakultet i sport. Vratio se kući i sljedeće tri godine proveo u potpunoj anonimnosti, daleko od atletskih staza. Radio je kao instalater kabelske televizije za tvrtku Spectrum, zatim kao prodavač mobitela u trgovini US Cellular, a najupečatljiviji je bio njegov posao operatera na stroju za proizvodnju toaletnog papira u tvornici Georgia Pacific. Činilo se da je njegov sportski san zauvijek gotov.

Preokret se dogodio krajem 2022. godine, ponajviše zahvaljujući dvjema osobama: njegovoj majci, koja je inzistirala da se vrati na fakultet i stekne diplomu, i njegovom bliskom prijatelju i kolegi atletičaru Treyvonu Fergusonu. Nakon dugog nagovaranja, Tinch je nevoljko pristao dati si još jednu priliku. Upisao se na Pittsburg State, sveučilište druge NCAA divizije u Kansasu, bez velikih očekivanja. Međutim, dogodilo se čudo. Njegov povratak na stazu bio je meteorski. Već u prvim utrkama postizao je nevjerojatna vremena, rušeći osobne rekorde i pobjeđujući na natjecanjima. Postao je prava senzacija, a mediji su njegovu priču uspoređivali s filmskim scenarijem. Ubrzo je potpisao profesionalni ugovor. "Iskreno, nadao sam se samo da će mi platiti školovanje, a šest mjeseci kasnije plaćali su mi život", slikovito je opisao svoj vrtoglavi uspon.

Ipak, čak i nakon povratka, put do vrha bio je posut trnjem. Prošle sezone, taman kad je postao profesionalac, operacija sredinom sezone uskratila mu je zamah. Vrhunac razočaranja dogodio se na američkim kvalifikacijama za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine. Završio je kao četvrti, prvi ispod crte, i propustio Igre za samo jedno mjesto. Da ironija bude veća, vrijeme koje je tada istrčao (13.03) bilo bi mu u finalu u Parizu donijelo srebrnu medalju. No, taj ga neuspjeh nije slomio. U 2025. godinu ušao je odlučniji no ikad. Dominirao je cijelom sezonom, a njegovih nevjerojatnih 12.87 sekundi s mitinga Dijamantne lige u Šangaju u svibnju učinilo ga je četvrtim najbržim preponašem svih vremena i glavnim favoritom za zlato u Tokiju.

Tinch često ističe kako mu je trogodišnja pauza od sporta bila ključna za kasniji uspjeh. "Mislim da ne bih stigao ovdje gdje sam sada da nisam uzeo tu pauzu kako bih pronašao sebe", izjavio je prije Svjetskog prvenstva. "Pronalazak samoga sebe bio je najvažniji dio svega. U to vrijeme nisam bio sretna osoba." Zato je pobjeda u Tokiju za njega predstavljala golemo olakšanje, potvrdu da njegov talent nije bio samo bljesak. "Nakon što sam u svibnju trčao tako brzo, osjećao sam pritisak. Da nisam bio brz i u rujnu, sve bi bilo uzalud", priznao je. Nakon što su se emocije slegle, otkrio je svoj prvi plan. "Prvo ću nazvati majku. Tada će mi sve stvarno sjesti na mjesto, jer će ona vjerojatno plakati više od mene."