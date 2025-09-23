Marin Čilić: Žao mi je, napustio nas je čovjek koji nije bio spreman otići

Legendarni teniski igrač i trener Nikola Pilić preminuo je u 87. godini, ostavivši neizbrisiv trag u povijesti sporta. Njegov odlazak komentirao je Marin Čilić koji se trenutačno nalazi u Kini.

- Jako tužan dan, otišao je čovjek, a nije bio spreman za otići. Evo čuli smo od osobe koja je pričala s njim prije možda desetak dana u teniskom klubu u Opatiji, da je bio zdrav, vitalan, da je dolazio na tenis. On je živio za tenis, praktički je stalno bio na tenisu jer to je bio njegov život - rekao je Čilić za Sportklub i dodao:

- Poznajem ga od negdje moje 12., 13. godine i znam da je svaki dan bio na teniskom terenu. Toliko je djece, sportaša i profesionalaca igrača prošlo kroz njegovu akademiju, kroz njegove ruke.

Kakav je bio čovjek?

- Uvijek je bio čovjek s puno priča. Znali smo se šaliti kad krene Niki sa svojim pričama iz ’68. tko će prvi udariti po stolu da se sjeća te priče. Ali to je bio Niki jednostavno. On je imao svoju priču, svoj način. Čovjek koji je prošao svašta u životu i teškoće i vrhunce, napravio mnoge stvari i s puno tenisača i također sa reprezentacijama. I s njemačkom reprezentacijom je u ono vrijeme, s Beckerom, sa Stichom, radio je s velikanima svjetskog tenisa - rekao je Čilić i dodao:

- U to vrijeme gdje je tenis u Njemačkoj bio ogroman bum da jedan stranac kao Niki bude izbornik njihove reprezentacije, to je bilo fascinantno. Niki je bio čovjek koji je obožavao tenis i imao toliko znanja, žao mi je… S njim je otišlo i to veliko iskustvo, ljubav prema tenisu koji je imao samo on. Sigurno bi bio sretan, a i svijet tenisa, svijet sporta bio bi oplemenjen s njegovom biografijom, s njegovim pričama, s njegovim znanjem, da je to možda imao prilike napisati u neku knjigu. Evo jednostavno čovjek ode i nema ga više. Nadam se jednostavno samo da će naći, pronaći svoje mjesto u raju.